Samsung a créé des Galaxy Buds 2 en forme de Pokéball qui raviront les fans de Pokémon

Ces Galaxy Buds 2 exclusifs comprennent un étui de chargement en forme de Pokéball et un sticker de personnage Pokémon.

Ces derniers temps, Samsung nous a habitués à lancer des versions spéciales de ses appareils les plus populaires comme les éditions limitées de Mercedes-Benz et Mark & ​​​​Lona du Samsung Galaxy S22 Ultra ou la version limitée de Pokémon du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Et bien voilà que le géant coréen vient de lancer une édition spéciale des Galaxy Buds 2 en forme de Pokéball dans son pays natal qui ravira les fans de Pokémon.

Voici l’édition Pokémon des Galaxy Buds 2

Cette nouvelle version exclusive et limitée du Samsung Galaxy Buds 2 récemment introduit comprend une coque pour le boîtier de charge en forme de Pokéball qui restera en place une fois placée. Une fois cela fait, vous pouvez ouvrir le boîtier de charge de ces écouteurs simplement en appuyant sur le bouton de la Pokéball.

En plus du couvercle du boîtier de charge en forme de Pokéball, cette édition Pokémon des Galaxy Buds 2 comprend également un sticker, sélectionné au hasard parmi 10 différents, de l’un des personnages Pokémon les plus populaires tels que Pikachu, Squirtle ou Jigglypuff. Si vous avez de la chance, vous pourrez obtenir l’sticker le plus exclusif des 10 qui composent cette collection, l’hologramme Mewtwo.

Concernant le prix de cette édition spéciale des Galaxy Buds 2, la firme coréenne ne l’a pas encore dévoilé, mais selon le média spécialisé SamMobile cette version limitée des écouteurs Samsung coûtera 134 000 wons coréens, soit environ 100 euros à changer.

En ce qui concerne sa disponibilité, on ne sait toujours pas quand cette édition spéciale des Galaxy Buds 2 sera mise en vente, mais ce que nous savons, c’est que, comme cela s’est produit avec l’édition Pokémon du Samsung Galaxy Z Flip 3, cette version ne sortira que en Corée du Sud, nous ne savons donc toujours pas s’il sera possible d’acheter ces écouteurs exclusifs en Europe ou non.

