WhatsApp lance l’une des nouveautés les plus importantes de son histoire : il vient d’ouvrir son API à tous

Mark Zuckerberg a officialisé l’ouverture de l’API WhatsApp Cloud : c’est ce que cela signifie.

Mark Zuckerberg lui-même, PDG de Meta, a annoncé sur son profil Facebook l’un des plus grands changements de l’histoire de WhatsApp en tant que plateforme de messagerie instantanée : désormais, toute entreprise, quelle que soit sa taille ou sa localisation dans le monde, vous avoir accès à l’APU WhatsApp Cloud.

Ce mouvement permettra aux développeurs et aux entreprises de construire des expériences utilisateur sur la plateforme de messagerie, dans le but de donner aux clients une plus grande facilité lors de la souscription ou de l’acquisition de leurs services et produits.

API WhatsApp Cloud : plus de liberté et de flexibilité pour les entreprises

L’annonce de l’arrivée de l’API WhatsApp Cloud intervient peu de temps après que les premiers indices ont été donnés sur le nouveau modèle d’abonnement de la plateforme, appelé WhatsApp Premium et destiné aux entreprises.

L’ouverture de cette API implique de grands changements pour les entreprises. Selon les mots de Zuckerberg, grâce à cela « il permettra aux entreprises et aux développeurs de s’appuyer sur WhatsApp pour personnaliser leurs expériences et répondre aux clients rapidement et facilement ».

À travers le blog officiel de développement Meta, certaines des possibilités que cette API ouvre aux développeurs et aux entreprises sont définies. Par exemple, le temps nécessaire pour démarrer un projet est réduit à quelques minutes et les coûts de serveur disparaissent grâce à l’accès direct aux fonctions de WhatsApp.

En plus de cela, WhatsApp travaille déjà sur d’autres fonctions telles que la possibilité de gérer des chats sur jusqu’à 10 appareils différents, ou des liens WhatsApp personnalisables tels que « wa.me/nom de l’entreprise ».

Ces fonctions seront disponibles dans le mode de paiement WhatsApp Business connu sous le nom de WhatsApp Premium. D’autres seront proposés gratuitement avec l’API WhatsApp Cloud.

