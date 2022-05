Nouveau Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 : le cerveau des prochains flagships avec Android est désormais officiel

Les rumeurs se sont réalisées : Qualcomm a dévoilé aujourd’hui une nouvelle génération de son processeur mobile phare, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Ce nouvel opus vise à donner vie aux smartphones les plus avancés et les plus puissants du marché, basé sur une fiche technique extrême basée sur le Snapdragon 8 Gen 1, et ajoute de nouvelles fonctionnalités importantes telles qu’une réduction de la consommation d’énergie.

Mais il ne vient pas seul : le Snapdragon 8+ Gen 1 est accompagné d’un nouveau processeur axé sur le segment intermédiaire, le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1+.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 : Parfois, la puissance maximale ne suffit pas

Le Snapdragon 8+ Gen 1 débarque avec 10% d’amélioration des performances du CPU et une augmentation de 10% de la vitesse du GPU. De cette manière, une puissance de crête de 3,2 GHz est atteinte.

Dans le même temps, la consommation d’énergie a été réduite de 15 %, ce qui, selon Qualcomm, peut assurer jusqu’à une heure de jeu supplémentaire ou cinquante minutes de navigation sur les réseaux sociaux.

La société semble également avoir résolu l’un des gros problèmes de ses dernières générations de processeurs : l’incapacité à fournir constamment de bonnes performances. Selon Qualcomm, il est possible de maintenir la puissance maximale du processeur pendant de plus longues périodes.

Bien sûr, les ajouts tels que la prise en charge de l’enregistrement vidéo à une résolution 8K ne manquent pas, auxquels il faut également ajouter la prise en charge de la capture vidéo HDR.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 commencera bientôt sa production de masse, et il est prévu que des marques telles que ASUS ROG, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, OSOM, realme, RedMagic, Redmi, vivo , Xiaomi et ZTE font partie des entreprises qui l’utiliseront dans leurs modèles vedettes.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 : le nouveau roi du milieu de gamme

Parallèlement à sa nouvelle puce de référence, Qualcomm annonce également aujourd’hui le Snapdragon 7 Gen 1. Il s’agit du premier processeur de la série 7, héritant des traits du précédent Snapdragon 700, et vient en fait comme un successeur du Snapdragon 778G.

Il dispose d’un GPU Adreno amélioré qui devrait offrir des performances 20 % supérieures, et le traitement des tâches liées à l’IA a été accéléré de 30 %.

Comme nouveautés, la prise en charge des captures simultanées avec jusqu’à trois caméras de l’appareil est ajoutée. Ses systèmes de sécurité et de traitement audio ont également été mis à jour, pour atteindre le niveau offert par le Snapdragon 8 Gen 1.

Ce processeur commencera à arriver à partir du mois de juin dans les premiers appareils, et Xiaomi, OPPO et Honor seront les premiers à l’utiliser.