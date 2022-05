Le Xiaomi Mi Band 7 a déjà une date de présentation officielle

Xiaomi a confirmé la date de présentation officielle du Mi Band 7, en plus de partager avec nous les premières images du bracelet.

Comme prévu, la présentation du Xiaomi Mi Band 7 est imminente. La société pékinoise a déjà annoncé la date de présentation de la nouvelle génération du bracelet intelligent le plus vendu au monde, en plus de partager avec le monde les premières caractéristiques et l’image officielle occasionnelle.

Ceux qui s’attendaient à un grand changement par rapport à l’actuel Xiaomi Mi Band 6 peuvent être quelque peu déçus, car les changements semblent minimes. À tel point qu’à première vue, il est difficile de différencier si le modèle sur les images est le Mi Band 6 ou le Mi Band 7.

Le Mi Band 7 sera présenté le 24 mai avec le Redmi Note 11T

Xiaomi lui-même a commencé à partager plusieurs publications sur son profil Weibo avec le Xiaomi Mi Band 7 en tant que protagoniste, y compris l’image qui dirige cet article, où il est possible de voir le design du nouveau bracelet avec certaines des sangles de différentes couleurs qu’ils seront vendus avec lui.

Il a également confirmé que le Xiaomi Mi Band 7 équipera un écran AMOLED de 1,62 pouces de diagonale, ou ce qui revient au même, 25% de zone de visualisation en plus par rapport à l’écran de 1,56 pouces du modèle précédent.

D’autre part, certaines des sphères incluses semblent avoir été repensées pour inclure une plus grande densité d’informations. L’un d’eux vous permet de visualiser l’heure, la météo, la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin ou les données d’exercice en un coup d’œil.

La présentation du Xiaomi MI Band 7 aura lieu le 24 mai, lors d’un événement local en Chine où les nouveaux modèles de la famille Redmi Note 11T seront également présentés.

Bien que son arrivée sur le marché mondial devrait être plus que confirmée, il est très probable que nous devrons encore attendre quelques semaines pour pouvoir assister à la présentation du Xiaomi Mi Band 7 ou Mi Smart Band 7 en Espagne et le reste des régions européennes. Quoi qu’il en soit, d’ici quelques jours, nous pourrons enfin connaître tous les détails de ce produit tant attendu.

