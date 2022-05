HONOR Watch GS 3: La smartwatch enfin disponible et déjà en promo ! 🔥

HONOR a annoncé deux nouveaux accessoires connectés pour accompagner le lancement du Magic4 Pro, le premier smartphone haut de gamme à arriver en Europe. Le premier est la smartwatch HONOR Watch GS 3 qui remplace la Magic Watch 2. Et le second est le casque Earbuds 3 Pro qui vient grossir les rangs de l’offre audio de la marque. Dans cet article nous allons découvrir en détails la montre connectée HONOR Watch GS 3, ses caractéristiques, son design ainsi que son prix et la promotion actuelle.

HONOR Watch GS 3: Une montre connectée très classe et moniteur de santé avancé

Le design de cette montre se veut résolument haut de gamme. Elle est ultra-mince (10,5 mm à son point le plus mince) et fait une taille de 45,9 mm. À titre de référence, HONOR affirme que la Watch GS 3 convient aux poignets de 140 à 210 mm de large et pèse environ 44 g sans bracelet. Le verre est incurvé en 3D et l’acier utilisé est inoxydable 316L.

Du côté de la fiche technique la Watch GS 3 est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce d’une résolution de 466 x 466 pixels avec une densité de pixels de 326 PPI. Par ailleurs, HONOR a inclus deux boutons physiques, bien que le grand écran prenne en charge les gestes de l’écran tactile.

Cette nouvelle montre possède une batterie de 451mAh qui offre une autonomie d’environ 15 jours. La charge est rapide, en 5min vous pouvez ensuite l’utiliser la journée entière.

Elle embarque également des capteurs biométriques, un nouveau capteur de fréquence cardiaque à huit canaux de photopléthysmographie (PPG), un double (fréquences) GPS autonome, un stockage interne de 4 Go (principalement pour la musique) et une résistance à l’eau IP68 pour une profondeur de 50 mètres.

La HONOR Watch GS3 est disponible en 3 couleurs distinctes, bleu noir et or.

Les sportifs ne seront pas en reste avec cette montre grâce à ses nombreuses fonctionnalités sportives. Plus de 100 modes d’entraînement sont inclus, ainsi qu’un tutoriel d’entraînement personnalisable et même un coach d’entraînement animé.

Vous pourrez évidemment avoir la notification de vos messages, répondre aux SMS et lire de la musique directement sur cette montre.

HONOR Watch GS 3: Prix et promotion

➡️ La HONOR Watch GS 3 est disponible et en promotion à 219€ avec le code HONORNEW.

L’offre se déroule du 23 mai à 9h au 27 mai à 9h.

D’autres offres que vous retrouverez ci-dessous viennent compléter cette promotion :