Si vous avez un Huawei cela vous intéresse : vous pouvez donc passer de la 4G à la 5G avec juste une coque

La solution ingénieuse de Soyealink passe par une nouvelle coque de protection intelligente, qui intègre son propre chipset avec modem 5G, une eSIM qui se synchronise avec le smartphone et un connecteur USB-C dans ses 3 millimètres d’épaisseur.

En raison des tensions entre le gouvernement des États-Unis et Huawei, et évidemment aussi par extension en raison du fameux veto de Donald Trump contre le géant de Shenzhen, les appareils mobiles du constructeur chinois se sont retrouvés directement sans accès aux technologies clés telles que la connectivité 5G, et de nombreux brevets connexes sont la propriété intellectuelle d’entreprises américaines qui ne peuvent pas faire affaire avec Huawei.

Ainsi, les derniers appareils de la firme dirigée par Ren Zhengfei sont arrivés limités par une connectivité 4G LTE et des chipsets obsolètes, et bien qu’ils n’aient pas encore trouvé de solution pour ces derniers, il semble que l’accès aux réseaux de dernière génération sera très bientôt une réalité pour les appareils les plus importants de Huawei.

Et comment ces fous asiatiques y sont parvenus, vous vous demandez peut-être… Eh bien, déjà dans le titre, nous vous donnons un indice, même si la vérité est que, comme nous l’ont dit les collègues de Huawei Central, il convient de noter que la firme de Shenzhen a trouvé le chemin grâce à une société externe qui a accès à la technologie 5G, et au retour de concepts modulaires qui utilisent des « vestes » sous forme de couverture pour élargir les possibilités des terminaux et leur offrir une plus grande autonomie, de meilleures caméras ou une extension de mémoire.

Lorsque vous verrez la conception ingénieuse de l’étui Soyealink pour fournir une connectivité 5G au Huawei P50, vous penserez que personne n’aurait pu y penser auparavant, bien que la meilleure partie soit que cet appareil ouvrira la porte à des accessoires plus intelligents qui étendront le possibilités du nouveau Huawei.

C’est Soyealink, un fabricant chinois de solutions réseau, qui a réussi à créer une coque de protection capable d’offrir une connectivité 5G au Huawei P50, le tout avec le design d’une coque arrière classique mais avec toute l’intelligence et l’électronique qui le permettront pour étendre les possibilités de l’ensemble du catalogue Huawei actuel.

En fait, le fabricant lui-même a été tellement satisfait du résultat qu’il promet déjà d’étendre ces couvertures 5G à plus d’appareils, il faut donc s’attendre à ce que très bientôt tous les Huawei avec le plus de réduction de performances aient leur propre couverture capable de se connecter aux réseaux de dernière génération dans des architectures autonomes et non autonomes dans les bandes suivantes :

SA : N1, N3, N41, N77/78, N79, N28

NSA : B3 + N41, B3 + N78, B3 + N79, B1 + N78, B39 + N41, B41 + N79, B39 + N79, B5 + N78, B8 + N78

Le design est ingénieux, et le boîtier 5G passerait vraiment par n’importe quel autre cas si l’on ne regarde pas son épaisseur de 3,2 millimètres et un poids de 52 grammes supplémentaires à ajouter au smartphone lui-même. Il a été construit en cuir synthétique pour améliorer la finition et l’adhérence, et n’est actuellement disponible que dans une jolie couleur gris clair, presque blanche.

Le matériel intégré à ces 3,2 millimètres comprend un chipset double cœur jusqu’à 1,35 GHz, son propre modem 5G, ainsi qu’une eSIM et un connecteur USB de type C qui lui permettront de se synchroniser avec le smartphone.

L’utilisation de l’add-on est aussi simple que de mettre la coque sur le Huawei P50, d’activer le service eSIM sur le smartphone et de suivre les instructions sur le téléphone pour configurer l’appareil. La carte SIM dans le smartphone et l’eSIM dans le boîtier seront automatiquement fusionnées en une seule carte de communication, et seront affichées dans la barre des tâches du smartphone indiquant la couverture 5G.

Voici la coque de protection 5G de Soyealink pour le Huawei P50

Évidemment, le boîtier n’a pas besoin d’alimentation car il sera alimenté via le connecteur USB, et évidemment il offre également une sortie USB-C supplémentaire afin que nous ne perdions pas la fonction OTG et que nous puissions connecter à la fois les écouteurs et le chargeur rapide du mobile.

En termes de prix et de disponibilité, puisque dans le cas d’une solution aussi utile, le 799 yuan (quelque chose comme 113 euros en échange) ne semble pas déraisonnable, même si le lancement ne sera pas immédiat mais aura lieu en Chine à partir de juin prochain. .

Le produit est si ingénieux qu’en ce moment je pense juste que personne n’aurait pu y penser avant, mais si vous voulez déjà avoir cette couverture, vous aurez également besoin de beaucoup de patience, car nous ne pourrons probablement pas l’obtenir en Espagne au moins de manière simple à ses débuts… ¡Nous verrons si Huawei le met en vente sur ses propres chaînes !

