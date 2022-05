OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite : plus de puissance pour le nouveau milieu de gamme OnePlus

OnePlus a mis à jour sa série mobile milieu de gamme : il s’agit des nouveaux OnePlus Nord 2T et OnePlus Nord CE 2 Lite.

OnePlus a renouvelé aujourd’hui –encore– sa famille de smartphones milieu de gamme. Quelques mois seulement après avoir présenté le OnePlus Nord CE 2 5G au monde, la marque a présenté deux autres membres à son catalogue en constante expansion de smartphones économiques : le OnePlus Nord 2T et le OnePlus Nord CE 2 Lite.

Les deux modèles partagent certaines caractéristiques, comme un design très similaire qui suit les lignes des modèles les plus récents de la marque, ou l’utilisation d’un écran avec un taux de rafraîchissement élevé. Cependant, il est également possible de trouver de grandes différences entre les deux terminaux, car chacun se concentre sur un segment de marché complètement différent.

OnePlus Nord 2T, toutes les infos

OnePlus Nord 2T Caractéristique Dimensions 158,9 x 73,2 x 8,25 mm

189 grammes Filtrer AMOLED fluide de 6,43 pouces

2400×1080 pixels

20:9

410ppi

90 hertz Processeur MediaTek Dimension 1300 RAM 8/12 Go Système opératif OxygenOS 12 basé sur Android 12

Deux ans de mises à jour du système

Trois ans de mises à jour de sécurité Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo arrière

-50MP Sony IMX766 avec OIS f/1.88

-8 MP ultra grand angle avec EIS, 119,7°

-2 MP monochrome

frontale

-32MP Sony IMX615 avec EIS f/2.45 Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 80W Autres Bluetooth 5.2

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC

NFC

USB2.0 Type-C

Curseur d’alerte

Double SIM 5G

Le Nord 2T est une légère mise à jour de l’excellent OnePlus Nord 2 introduit à l’été de l’année dernière. Il conserve une apparence physique similaire, avec un corps en plastique et en verre et un grand module de caméra à l’arrière.

A cette occasion, ledit module est dirigé par le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels qui était déjà présent dans la version précédente, équipé d’un stabilisateur d’image optique, d’une ouverture f/1.8 et d’un objectif en sept parties.

A côté de ce capteur, un Sony IMX355 de 9 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle fait son apparition. Le dernier des trois capteurs est de 2 mégapixels et vise à prendre des photos monochromes.

Sa face avant est occupée par un écran de 6,43 pouces avec technologie AMOLED, prise en charge du HDR +, résolution de 2400 x 1080 pixels et Gorilla Glass 5 comme verre qui protège le panneau. Prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de 90 hertz.

La principale nouveauté de ce modèle par rapport au précédent se trouve à l’intérieur : le processeur qu’il utilise est le nouveau MediaTek Dimensity 1300, équipé de huit cœurs dont l’un ultra performant capable d’atteindre 3 GHz. 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

La capacité de la batterie de 4 500 mAh est conservée par rapport à l’édition précédente et la charge rapide prend désormais en charge jusqu’à 80 W de puissance.

En Espagne, le OnePlus Nord 2T est au prix de 399 euros pour le modèle le plus abordable, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

OnePlus Nord CE 2 Lite, toutes les infos

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : Caractéristique Dimensions 164,3 x 75,6 x 8,5 mm

195 grammes Filtrer Écran ACL de 6,59 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Processeur : Qualcomm Snapdragon 695 RAM 6/8 Go Système opératif OxygenOS 12 basé sur Android 12

Deux ans de mises à jour du système

Trois ans de mises à jour de sécurité Stockage 128 Go extensible par microSD appareils photo Arrière:

– 64MP f/1.7

– Macro 2 MP f/2.4

– 2MP f/2.4 bokeh

Frontale :

– 16MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide SUPERVOOC 33W Autres Triple emplacement (double SIM et microSD)

5G

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

lecteur d’empreintes digitales sur le côté

USB-C

Prise casque 3,5 mm

Le Nord CE 2 Lite, quant à lui, est le même modèle que la marque a présenté en Inde il y a quelques semaines, et se positionne comme une alternative plus abordable au Nord 2T.

Il a des découpes faites sur l’écran, en utilisant la technologie LCD au lieu d’AMOLED ; ou dans le processeur, qui se trouve être un Qualcomm Snapdragon 695 5G pas aussi puissant que celui de la version supérieure.

Sa batterie est plus grosse, avec une capacité de 5000 mAh, mais elle a une charge rapide moins puissante qui n’atteint « que » 33 W en utilisant le chargeur SuperVOOC inclus dans la boîte.

Son système de caméra est dirigé par un capteur de 64 mégapixels avec une ouverture f/1.7, accompagné de deux caméras supplémentaires de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et portrait.

Dans ce cas, on parle d’un smartphone moins cher que le Nord 2T. Le prix en Espagne du OnePlus Nord 2 CE 2 Lite est de 299 euros pour sa variante la plus abordable.

