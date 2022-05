Xiaomi Redmi Note 11T : dévoilé la date de présentation des nouveaux mobiles pas chers de la firme chinoise

Xiaomi lancera la nouvelle série Redmi Note 11T en Chine le 24 mai à 19h00 heure locale.

Après avoir lancé, il y a à peine trois mois, sa nouvelle famille Redmi Note 11 en Espagne, composée du Redmi Note 11, du Redmi Note 11S, du Redmi Note 11 Pro et du Redmi Note Pro 5G, le géant chinois est en train de finaliser les détails de la présentation des deux prochains modèles de cette série.

En ce sens, Xiaomi a récemment confirmé, via le profil officiel de Redmi sur Weibo, la date de présentation de ses nouveaux fleurons bon marché, le Redmi Note 11T.

Le Redmi Note 11T arrivera sur le marché dans quelques jours

Après avoir récemment partagé une affiche promotionnelle annonçant l’arrivée du nouveau Redmi Note 11T, voilà que la firme chinoise vient de confirmer que la présentation de ces nouveaux terminaux aura lieu en Chine, comme d’habitude, le 24 mai à 19h00 heure locale, qui est 13h00 en Espagne.

Dans cette publication Weibo, Xiaomi a partagé l’affiche officielle de cette présentation, que nous vous laissons en dessous de ces lignes, dans laquelle vous pouvez voir le design de l’arrière du Redmi Note 11T Pro+, où se distingue un triple module de caméra. châssis.

Outre le Redmi Note 11T Pro+, tout semble indiquer que cette nouvelle série de terminaux sera complétée par deux autres appareils : le Redmi Note 11T et le Redmi Note 11T Pro.

De plus, le géant chinois a également révélé que tous les membres de la série Redmi Note 11T auront un écran LCD plat de haute qualité et que le Redmi Note 11T Pro+ sera équipé du processeur MediaTek Dimensity 8100. a révélé quels chipsets monteront le deux autres appareils de cette nouvelle saga, le Redmi Note 11T et le Redmi Note 11T.

Xiaomi présentera d’abord le Redmi Note 11T en Chine, bien qu’il soit prévu que, comme cela s’est produit avec le reste des membres de la famille Redmi Note 11, ces nouveaux terminaux finiront par atteindre le marché mondial tout au long de l’été.

