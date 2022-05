Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer un podcast « low cost » pour promouvoir votre entreprise

Les podcasts sont un outil fantastique pour faire connaître votre entreprise. Si vous partez de zéro, avec ces éléments, vous pouvez commencer à diffuser.

La diffusion d’un podcast peut être, en fait, une excellente occasion de faire connaître votre entreprise. Tu sais pourquoi? Très simple, car si vous générez du contenu de qualité vous pourrez fidéliser votre audience. Et c’est de cela qu’il s’agit, qu’ils aient l’illusion d’écouter ce qui les intéresse. Pour démarrer un podcast, il n’est pas nécessaire de faire un investissement important ou élevé. Pas besoin d’un microphone ou d’un mélangeur coûteux. Plusieurs fois, avec un peu d’ingéniosité et d’enthousiasme, vous en avez déjà plus qu’assez. Dans cet article, nous allons vous dire ce dont vous avez besoin pour faire du démarrage de votre podcast « low-cost » une réalité. Oserez-vous le découvrir ?

Votre podcast deviendra réalité avec ceci

Si vous souhaitez commencer à diffuser tout de suite, tout ce dont vous avez besoin est un téléphone portable ou une tablette avec une application de podcast. Oui, il est en effet possible de créer votre podcast avec juste cela. L’une des applications les plus intéressantes à utiliser avec votre mobile est peut-être Anchor. Grâce à lui, vous pouvez commencer à diffuser gratuitement sur Spotify, une bonne vitrine pour faire connaître tout ce que votre entreprise a à offrir. Si vous êtes curieux et que vous ne voulez rien dépenser pour le moment, essayez de télécharger Anchor sur votre appareil. Il est disponible pour iOS et Android.

Mais ne nous leurrons pas, plus nous y mettrons de moyens, meilleurs seront les résultats que nous obtiendrons. Vous pouvez, si votre poche le permet, faire un petit investissement avec lequel vous pourrez améliorer les résultats. Avant de franchir le pas et de commencer à acheter ce dont vous avez besoin, mieux vaut commencer à diffuser directement depuis l’application et votre mobile ou tablette. Si vous voyez qu’il y a de bons retours et que vous allez pouvoir générer du contenu fréquemment, franchissez le pas pour améliorer votre ensemble de création de podcast.

Un microphone

Vous obtiendrez une qualité sonore bien meilleure que si vous parliez directement dans le microphone de votre téléphone mobile. Quelle que soit la qualité de votre appareil, le microphone est une valeur ajoutée. Maintenant, vous devez garder à l’esprit que si le microphone n’a pas de connecteur USB, ce qui sera le plus courant, vous devrez acheter un câble adaptateur de la prise à trois broches au port USB de votre machine. Ce n’est pas un accessoire cher, pour moins de 20 € vous avez une bonne variété de câbles de connexion XLR vers USB.

Mais passons au microphone, qui est un facteur très important pour obtenir une qualité audio. Sur Amazon, vous pouvez trouver des microphones qui remplissent parfaitement cette tâche pour un prix assez raisonnable. C’est un investissement qui a un retour immédiat, et c’est parce que vous remarquerez que la qualité des enregistrements augmente de façon exponentielle. Vous devez garder à l’esprit que l’endroit où vous faites le podcast doit être aussi calme que possible. Il n’est pas nécessaire de faire de l’insonorisation comme dans un studio de radio, mais il faut en faire une pièce qui soit maintenue à l’abri du bruit pendant l’enregistrement de vos épisodes.

Comment savoir si votre entreprise a besoin d’un podcast ou non

Le microphone que nous recommandons est idéal comme point de départ. Son prix n’atteint pas 40 €, il dispose d’une connexion USB, vous économisez donc le câble adaptateur, et il est également livré avec un trépied intégré pour la table et un écran de protection qui améliorera la qualité de l’audio. Les microphones sont classés de différentes manières selon la façon dont ils captent le son, celui-ci est de type cardioïde, et c’est peut-être le plus adapté pour faire un podcast. Cela garantit une réception sonore naturelle tandis que le bruit de fond est minimisé.

Écouteurs

Vous avez probablement déjà des écouteurs. Ils ne sont pas indispensables pour faire un podcast, mais ils sont d’une grande aide lorsqu’il s’agit de s’isoler des bruits extérieurs. Si vous voulez des écouteurs, de bien meilleur type bandeau, qui ont un bon résultat et qui ne coûtent pas cher, la proposition AKG que nous vous laissons ci-dessous est vraiment alléchante. Très confortable à utiliser et avec un prix irrésistible, puisqu’ils n’atteignent pas 30 €. En effet, ce ne sont pas des écouteurs au top, mais pour faire un podcast il ne vous en faudra pas beaucoup plus.

Camera vidéo

Le format podcast n’a pas à être exclusivement audio. Si vous le diffusez en format vidéo sur YouTube, vous fournirez un service supplémentaire. Vous avez probablement un téléphone portable avec lequel vous pouvez faire l’enregistrement vidéo du podcast, cela peut en effet en valoir la peine. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un trépied pour pouvoir le laisser enregistrer sans que personne n’ait besoin d’avoir le téléphone. Mais si votre podcast commence à décoller, l’investissement dans une caméra vidéo est plus que justifié. Notre proposition est guidée par ce modèle que nous vous laissons ci-dessous.

Cet appareil a l’attrait de son prix, 84 €. Pour le moment, vous n’aurez besoin de rien qui vous donne une qualité supérieure, ni d’utiliser certaines des caméras utilisées par les youtubeurs les plus connus. Si votre podcast est un succès et que vous envisagez d’investir, allez-y. Comme vous pouvez le voir, avec seulement ces articles, vous pouvez donner une touche beaucoup plus professionnelle à vos émissions. De cette façon, vous fidélisez sûrement votre public.

Enfin, vous devez garder à l’esprit que chaque podcast a un processus d’édition. Ajustez les parties qui ne se sont pas bien déroulées, faites des coupes ou introduisez un air principal et de sortie. Vous avez une multitude de programmes que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur, mais peut-être celui qui donne les meilleurs résultats en raison de ses possibilités angéliques et parce qu’il est totalement gratuit est Audacity. C’est un logiciel très intuitif qui vous permettra de faire tous les réglages que vous jugerez nécessaires pour votre podcast.

Un podcast est toujours incitatif lorsqu’il s’agit de faire connaître votre entreprise, et comme vous l’avez vu, un investissement très élevé n’est pas nécessaire pour que votre projet acquière des teintures beaucoup plus professionnelles. L’attrait de générer ce type de contenu peut faire la différence entre le fait que votre entreprise ou votre entreprise passe inaperçue ou ait un grand nombre d’abonnés prêts à vous écouter.

Sujets apparentés : Pro

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.