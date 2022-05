Le Xiaomi Mi Band 7 va se compliquer la tâche : le Huawei Band 7 et la Huawei Watch D sont déjà disponibles

Huawei présente son nouveau Band 7 en Espagne, le meilleur rival du Xiaomi Mi Band qui sera vendu dans les prochaines semaines au prix de 59 euros et en plusieurs couleurs.

Le lancement en Espagne du très intéressant Huawei Band 7 attendait depuis sa présentation, et c’est que le meilleur rival du populaire Xiaomi Mi Band a présenté ses lettres de créance en Chine il y a quelques semaines, bien que le géant de Shenzhen ait attendu jusqu’à aujourd’hui pour confirmer atterrir votre nouvelle génération d’appareils.

En fait, c’est que Huawei nous a présenté en Espagne et à la fois au Huawei Mate Xs 2, Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Watch Fit 2 et enfin à ceux qui seront sans aucun doute ses deux wearables les plus importants, et ce sont ceux-ci Huawei Watch D et le Huawei Band 7 susmentionné dont nous vous donnons maintenant tous les détails.

Nous parlons bien sûr des meilleurs accessoires intelligents pour les utilisateurs de smartphones Huawei avec le système HarmonyOS, bien que pour devenir plus attractifs pour le grand public, les deux seront compatibles avec Android et iOS, en particulier le bracelet Huawei Band 7 qui peut être utilisé lié à n’importe quel terminal doté de Bluetooth et exécutant Android 6.0, iOS 9.0 ou supérieur.

Huawei présente en Espagne une large gamme de nouveaux produits, avec un impressionnant pliable et des « wearables » aussi intéressants que le Huawei Band 7, qui est déjà le meilleur rival du bracelet intelligent Mi Band de Xiaomi.

Nouveau Huawei Band 7 : c’est le principal rival du prochain Xiaomi Mi Band

Bande Huawei 7

Le nouveau Band 7 de Huawei évolue sur l’idée d’un bracelet quantificateur sportif avec une coupe très confortable, conservant son écran AMOLED rectangulaire et un facteur de forme connu dans lequel l’autonomie est la clé. Pas en vain, dans ses 44,35 x 26 x 9,99 millimètres et 15 grammes de poids, il s’adapte à une batterie d’une durée allant jusqu’à 2 semaines, ce qui nous permettra de surveiller notre activité sans les tracas d’une charge quotidienne.

Il dispose d’un écran AMOLED couleur de 1,47 pouces, d’une connectivité sans fil Bluetooth 5.0 LE ainsi que de NFC pour permettre les paiements mobiles, en ajoutant une batterie énorme et polyvalente de capteurs avec un accéléromètre, un gyroscope, un SpO2 et un moniteur cardiaque, qui nous permettra de détecter et quantifier jusqu’à 96 activités sportives, suivre le sommeil et même prévenir les arythmies.

Il est résistant à l’eau jusqu’à 5 atmosphères, nous pouvons donc nous baigner avec et continuer nos activités dans la piscine, étant compatible avec iOS 9.0 et Android 6.0 ou supérieur, évidemment en plus d’Harmony OS 2, pour un fonctionnement pratiquement universel.

Il sera vendu dans un lot de couleurs avec des bracelets interchangeables, à un prix de départ de 59 euros en Espagne.

Montre Huawei D

Concernant cette montre au look carré qui se situe à mi-chemin entre l’Apple Watch, une FitBit Versa et une Samsung Gear des premières générations, il faut dire qu’il s’agit sûrement du portable Huawei le plus avancé en termes de quantification de la santé, puisque dans votre cas toutes les nouvelles et les capteurs que nous avons vus dans d’autres appareils similaires de la concurrence sont inclus.

Ainsi, nous verrons une smartwatch avec les accéléromètres et gyroscopes habituels, mais aussi avec un moniteur cardiaque, un système de mesure d’électrocardiogramme, un tensiomètre, un oxymètre et un baromètre, ce qui nous permettra de surveiller au maximum notre cœur, être capable de détecter les arythmies et de surveiller notre tension artérielle. , en plus d’effectuer un ECG indicatif.

Il peut également détecter des dizaines d’exercices et de sports différents pour les quantifier, avec une protection IP68 qui lui permet de se mouiller mais le rend plus sensible en mer ou dans les piscines, ajoutant à tout cela de nouvelles applications de surveillance de la santé avec un bouton d’accès physique dédié .

En ce qui concerne le matériel, nous avons un écran tactile AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 456 x 280 pixels, une connectivité Bluetooth 5.1 LE, aGPS et NFC pour les paiements mobiles, ainsi qu’une batterie qui offre une autonomie jusqu’à 7 jours d’utilisation théorique. .et recharge sans fil.

Il est également universellement compatible, dans son boîtier avec iOS 12, Android 6 et Harmony OS 2 ou supérieur, le tout dans un boîtier original de style « rétro » avec 51 x 38 x 13,6 millimètres et 40,9 grammes de poids.

Quel est ton prix? Eh bien, malheureusement, ce ne sera pas bon marché, car il coûte en Espagne pas moins de 449 euros au lancement.

