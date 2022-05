Huawei Watch Fit 2 : l’hybride le plus populaire entre bracelet et montre se renouvelle avec un écran plus grand

La Huawei Watch Fit 2 dispose d’un écran AMOLED de 1,74 pouces et d’une autonomie allant jusqu’à 10 jours.

Malgré le fait que le veto des États-Unis soit toujours en vigueur, le fabricant chinois Huawei continue de mettre de nouveaux appareils sur le marché et une bonne preuve en est qu’il a organisé aujourd’hui un événement au cours duquel, en plus d’annoncer l’arrivée en Espagne de son terminal pliable Le plus ambitieux à ce jour, le Huawei Mate Xs 2, a également lancé la nouvelle génération de son bracelet de sport le plus populaire, le Huawei Watch Fit.

La première version de ce bracelet intelligent est arrivée sur le marché il y a deux ans, il y a un an, la marque chinoise présentait une variante plus premium, la Huawei Watch Fit Elegant Edition et vient maintenant de lancer la deuxième génération de son hybride entre bracelet et montre, un Huawei Watch Fit 2 qui se distingue par son écran plus grand et par le maintien de certaines caractéristiques exceptionnelles de son prédécesseur telles qu’une grande autonomie.

Huawei Watch Fit 2 : toutes les infos

Huawei WatchFit 2 spécifications Dimensions 46 × 33,5 × 10,8 mm Masse 26 grammes sans bracelet (édition active)

30 grammes sans bracelet (édition classique)

30 grammes sans bracelet (édition élégante) Filtrer AMOLED 1,74 pouces

résolution 336×480 pixels

336 ppp Endurance 5 ATM résistant à l’eau Batterie Jusqu’à 10 jours d’autonomie

Charge rapide capteurs Capteur de fréquence cardiaque optique

accéléromètre

Gyroscope

capteur géomagnétique connectivité Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 BLE Autres 97 modes d’entraînement, microphone, haut-parleur, surveillance SpO2 Couleurs Noir, argent et or Prix A partir de 149 euros

La Huawei Watch Fit 2 conserve le design de la génération précédente avec un écran rectangulaire allongé, bien que cela augmente sa taille par rapport à la Huawei Watch Fit d’origine, puisque l’on retrouve un panneau de 1,74 pouces, contre 1,64 pouces du modèle précédent. , avec une résolution de 336×480 pixels et une densité de 336 PPI. Cet écran, tout comme la version originale, est protégé par une vitre bombée 2.5D.

En tant que bon bracelet de sport, la Huawei Watch Fit 2 dispose de 97 modes d’entraînement, de sorte que vous pouvez pratiquement surveiller n’importe quel sport et avec plusieurs fonctions qui vous permettront de contrôler votre état de santé, comme la surveillance constante de la fréquence cardiaque et de l’oxygène. niveau dans le sang (SpO2) et surveillance du sommeil.

L’une des grandes nouveautés de ce bracelet intelligent est qu’il est équipé d’un haut-parleur, de sorte que vous pouvez répondre aux appels directement depuis celui-ci tant qu’il est connecté en Bluetooth à votre smartphone.

Quelque chose que la Huawei Watch Fit 2 a hérité de son prédécesseur est sa grande autonomie, puisqu’elle promet jusqu’à 10 jours de batterie avec une utilisation modérée et jusqu’à 7 jours de batterie avec une utilisation intense.

Au niveau logiciel, le nouveau bracelet de sport de Huawei possède son propre système d’exploitation et bien que la firme chinoise ne l’ait pas officiellement confirmé, tout semble indiquer qu’il s’agit d’HarmonyOS 2.0.

La Huawei Watch Fit 2 sera disponible avec trois types de bracelets : en silicone (en rose, bleu ou noir), en cuir (en blanc ou gris) et en métal (en argent ou or), qui pourront être interchangés facilement grâce au nouveau Système « Link » qui vous permet de les retirer et de les remettre de manière beaucoup plus rapide et facile, puisqu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour les retirer et de les insérer dans la fente pour les remettre en place.

Huawei Watch Fit 2 : disponibilité et prix

La Huawei Watch Fit 2 sera très prochainement disponible à l’achat en Espagne et les prix des trois versions du nouveau bracelet de sport Huawei sont les suivants :

Huawei Watch Fit 2 Active Edition (bracelet en silicone) : 149 euros.

Huawei Watch Fit 2 Classic Edition (bracelet cuir) : 199 euros.

Huawei Watch Fit 2 Elegant Edition (bracelet métal) : 249 euros.

