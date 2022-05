Xiaomi a lancé un nouveau rasoir et le meilleur de tous, vous pouvez déjà l’acheter

Vous pouvez désormais acheter le nouveau rasoir électrique Xiaomi pour seulement 84,40 euros.

Xiaomi a un catalogue de produits si large qu’il est presque impossible de tous les connaître et, sans aucun doute, l’un des appareils les plus méconnus de la firme chinoise est ses rasoirs électriques.

En ce sens, le géant chinois a récemment présenté un nouveau rasoir dans son pays natal, le Xiaomi Electric Shaver S600, un appareil qui a ensuite battu des records de vente en Chine et est désormais disponible à l’achat en Espagne.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi Electric Shaver S600

Deux ans plus tard, Xiaomi a renouvelé son catalogue de rasoirs électriques avec le lancement du Xiaomi Electric Shaver S600, un nouveau rasoir aux dimensions plus contenues que celles de son prédécesseur, à savoir 5,6 x 2,9 x 8,5 cm, et au design complètement rectiligne. avec un corps en aluminium qui vous permettra de le transporter confortablement dans votre poche.

Ce nouveau rasoir électrique Xiaomi a une tête en céramique d’une grande précision et dureté qui est équipée d’un moteur sans balai avec une vitesse de 7 400 tr/min et de deux lames de suspension magnétiques également en céramique, qui se déplacent dans différentes directions pour pouvoir couper les cheveux quelle que soit la direction dans laquelle il est né.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Xiaomi Electric Shaver S600, nous devons souligner que ce nouveau rasoir possède la certification IPX7 pour la résistance à l’eau, ce qui vous permettra de l’utiliser pendant que vous vous douchez et avec une batterie d’une autonomie de 60 minutes. qu’il est complètement chargé via son port USB-C en seulement deux heures.

Rasoir électrique Xiaomi S600 : disponibilité et prix

Après le grand succès des ventes dans son pays d’origine, le Xiaomi Electric Shaver S600 est désormais disponible à l’achat en Espagne via AliExpress pour un prix de seulement 84,40 euros.

