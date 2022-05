Abonnement WhatsApp confirmé : premières données WhatsApp Premium

WhatsApp travaille déjà sur une version appelée WhatsApp Premium, un abonnement payant permettant à certains utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Ces dernières années, plusieurs escroqueries sont apparues qui voulaient vous faire payer WhatsApp alors qu’il s’agit d’une plateforme entièrement gratuite. Cependant, il semble que cela changera à l’avenir, car le service fonctionne déjà sur un abonnement payant. Personne ne devrait s’inquiéter, car cela n’affectera que les utilisateurs de WhatsApp Business et, bien sûr, ils pourront choisir de s’abonner ou non.

L’idée de WhatsApp est que les entrepreneurs peuvent accéder à des fonctionnalités supplémentaires qui les aident à mieux promouvoir leurs entreprises. Pour le moment, le prix de ce WhatsApp Premium est inconnu, mais nous savons quelles seront certaines de ces fonctions supplémentaires qui seront disponibles.

Ce sera WhatsApp Premium, l’abonnement à WhatsApp

WABetaInfo, le média spécialisé dans les fuites de WhatsApp, s’est chargé d’avancer que l’entreprise travaille sur un plan de paiement pour les utilisateurs de WhatsApp Business, la version commerciale du service de messagerie. Cela s’appellera WhatsApp Premium et ne sera disponible que pour les comptes professionnels.

Les experts du médium d’information sont parvenus à recueillir quelques informations sur le fonctionnement de ce modèle d’abonnement. Tout d’abord, il semble que cela permettra de lier jusqu’à 10 appareils différents au même compte d’entreprise WhatsApp. De cette manière, plusieurs ouvriers peuvent en prendre la charge pour répondre aux demandes des clients.

Non seulement ces 10 appareils peuvent être reliés au maximum, mais on peut aussi leur donner un nom pour les différencier. Nous ne savons pas si ce sera exactement comme ça, mais cela semble une bonne idée que le client puisse savoir à tout moment lequel des chefs d’entreprise lui répond.

Autre nouveauté de ce futur WhatsApp Premium, il permettra aux hommes d’affaires eux-mêmes de créer un lien court afin que les clients puissent accéder rapidement au profil de l’entreprise et pouvoir communiquer avec eux. Ce lien peut être personnalisé, ce qui permettra aux responsables de s’en souvenir plus facilement, puisque ce sont eux qui l’auront choisi. Ce lien court sera unique à chaque entreprise et ne pourra être modifié que tous les 90 jours.

Tel que rapporté par WABetaInfo, WhatsApp Premium est déjà en développement pour WhatsApp Web et des applications pour Android et iOS. Deux choses semblent claires : cet abonnement arrivera dans le futur et il ne sera pas disponible pour la version normale de WhatsApp.

