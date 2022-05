Samsung dévoile ses plans pour la 6G : elle sera jusqu’à 50 fois plus rapide que la 5G et se déplacera de 1 térabit par seconde

Pour l’instant tout est assez technique et surtout théorique, mais Samsung a de grands projets pour une nouvelle génération 6G dans laquelle il entend être pionnier.

Dans l’industrie de l’électronique grand public et dans les appareils mobiles, Samsung brille plus que jamais, et dans cette aura de positivisme et d’innovation, il semble que le géant de Suwon veuille également anticiper une partie de cet avenir prometteur que l’arrivée de certains réseaux 6G dans lesquels Samsung veut être un pionnier.

Es así como se entiende que Sunghyun Choi, vicepresidente ejecutivo y director del Centro de Investigación de Comunicaciones Avanzadas de Samsung Research, haya querido presentarnos ahora su libro blanco del 6G con los primeros avances e sus investigaciones, que en palabras de la propia Samsung « expandirán la frontière ».

L’ambition et l’implication de Samsung sont très importantes, car avec la chute de Huawei, ce futur proche qui nous promettait l’holotransport, la blockchain et de nombreux robots autonomes avait été mis en veilleuse, en attendant de nouveaux acteurs et de nouvelles propositions pour la connectivité du futur.

Désormais, c’est Samsung qui prend l’initiative, et en effet tout semble continuer à être aussi prometteur que prévu depuis le début :

Nous avons commencé notre voyage il y a longtemps pour comprendre, développer et standardiser la technologie de communication 6G. Nous nous engageons à prendre les devants et à partager nos découvertes pour diffuser notre vision d’apporter la prochaine expérience hyperconnectée à tous les coins de la vie. Sunghyun Choi, vice-président et directeur de Samsung Research.

Ce sera la révolution 6G : holotransport, blockchain et de nombreux robots autonomes

Comment comprendre le spectre des communications 6G, et les besoins que cela impliquera

La première chose que Samsung nous explique dans ses documents, c’est que la 6G nécessitera une bande passante ultra large et contiguë, allant de centaines de mégahertz à des dizaines de gigahertz, ce qui lui permettra de proposer de nouveaux services à haute disponibilité comme l’holographie à haut débit. communication, fidélité ou réalité étendue véritablement immersive.

Tous ces services nécessitent du ultra haut débit, des latences minimales et une grande quantité de données transmises, donc un autre des grands besoins sera d’améliorer la couverture pour toujours offrir la meilleure qualité de connexion.

Ainsi, la proposition de Samsung ne peut être autre que de considérer toutes les bandes disponibles pour la 6G, du spectre en dessous de 1 GHz à la bande médiane en 1-24 GHz et la bande la plus élevée entre 24 et 300 GHz.

Le livre blanc mentionne également la nécessité de faire coexister les réseaux 5G et 6G et l’importance d’assurer par conséquent de nouvelles bandes exclusives pour la nouvelle génération, ainsi que la réorganisation des bandes existantes utilisées pour la 3G, la 4G et la 5G afin d’obtenir tout le nécessaire. spectre.

De nombreuses avancées pour un Samsung qui mène le changement

Sans entrer dans trop de détails techniques, dans lesquels Samsung s’est évidemment concentré sur l’achèvement du «livre blanc» avec ses recherches, la vérité est que le géant sud-coréen a déjà des avancées intéressantes dans les technologies candidates pour la 6G, en particulier en ce qui concerne les sub-THz communications en bande (dans la plage de 92 à 300 GHz), communications duplex et duplex croisés, et implémentations AI pour la compensation de non-linéarité et l’économie d’énergie.

Samsung nous parle de débits allant jusqu’à 1 térabit par seconde (Tbps) qui seraient environ 50 fois plus rapides que ceux offerts par les réseaux 5G, ayant déjà testé avec succès des débits allant jusqu’à 12 Gbps à une distance de 30 mètres en laboratoire.

D’autres technologies telles que RIS progressent dans l’amélioration de la netteté des faisceaux et des porteuses, en étant capables de réfléchir le signal sans fil dans la direction souhaitée avec de nouveaux métamatériaux, ainsi que d’augmenter la distance de propagation avec le duplex interdivision (XDD) en utilisant l’auto-annulation .-interférences à la station de base.

De nombreuses avancées ont déjà été testées dans des conditions de laboratoire par Samsung, bien qu’il soit évident que l’achèvement de son développement et sa normalisation prendront au moins jusqu’à la fin de la décennie.

Samsung affirme que la technologie 6G devrait assurer des connexions en duplex intégral avec transmission et réception simultanées de données utilisant la même fréquence, ce que Samsung a déjà testé dans la bande mmWave à une distance de laboratoire de 100 mètres.

Concernant l’Intelligence Artificielle, Suwon travaille avec les nouvelles implémentations AI-NC et AI-ES, qui dans le premier cas entendent compenser la distorsion du signal, améliorant considérablement la couverture, et dans le second, le réglage automatique des paramètres pour contrôler la commutation. marche et arrêt des cellules sélectionnées en fonction de la charge de trafic, en recherchant une amélioration de la consommation à la fois dans le terminal et dans les stations de base.

Tous assez techniques et pour l’instant théoriques, même si Samsung prévient qu’ils continueront à rendre compte de leurs progrès lors d’événements à venir, montrant sûrement même des pilotes de connectivité 6G à l’avenir… Quelqu’un a-t-il dit Mobile World Congress 2023 ?

