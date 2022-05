Ce sont le OnePlus Nord 2T et le OnePlus Nord 2 Lite : images et fonctionnalités divulguées

Les nouveaux milieu de gamme de la firme chinoise sont filtrés quelques jours seulement après leur présentation. On vous dit tout.

Les OnePlus Nord 2T et Nord 2 Lite ont fuité quelques jours seulement après leur présentation. Nous pouvons déjà connaître en détail le design et les caractéristiques du nouveau milieu de gamme de la firme chinoise grâce à WinFuture.

OnePlus, qui, il n’y a pas si longtemps, ne présentait que 1 ou 2 téléphones par an, a continué à créer un catalogue complet dans lequel on trouve des options dans pratiquement toutes les gammes de prix. Ces appareils, qui seront présentés le 19 mai, arriveraient sur le marché avec un prix de départ de 299 euros pour le modèle Lite et 399 euros pour le 2T.

OnePlus Nord 2T 5G, première du nouveau MediaTek

Tout indique que le OnePlus Nord 2T sera le premier smartphone à intégrer le Dimensity 1300, le nouveau processeur MediaTek. On parle d’une puce qui possède 8 cœurs capables d’aller jusqu’à 3 GHz, elle est conçue pour être respectueuse de l’autonomie et on la verra dans quelques milieu de gamme dans les mois à venir.

A l’avant du futur OnePlus, un écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD+ et 90 Hz. Il aura la certification HDR+ et sera protégé contre les rayures grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 5.

À l’intérieur, il abriterait également une batterie de 4 500 mAh capable de se recharger à une puissance impressionnante de 80 W. La technologie SuperVOOC de OnePlus permettrait de récupérer de l’énergie en quelques minutes seulement et serait l’une des références du milieu de gamme.

Concernant la section photographique, ce OnePlus arriverait avec une triple caméra arrière. On retrouverait un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, qui serait accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour le noir et blanc. Sur sa face avant il intégrerait un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels.

OnePlus Nord 2 Lite 5G, une version simplifiée qui reste intéressante

Cette version « Lite » disposerait d’une dalle LCD IPS de 6,59 pouces, avec un taux de rafraîchissement non négligeable de 120 Hz. Ce n’est pas un meilleur écran, mais il se déplacerait de manière plus fluide que celui de notre précédent protagoniste.

Sous le châssis de ce OnePlus se trouverait le Qualcomm Snapdragon 695 5G, une puce présentée par les Américains à l’automne dernier et qui se situe au centre du milieu de gamme. Il se compose de 8 cœurs avec une fréquence maximale de 2,2 GHz.

La batterie de ce OnePlus Nord 2 Lite 5G atteindrait 5 000 mAh comme son frère, mais dans ce cas on s’en tiendrait à une charge rapide de 33W. En tout cas, ça ne tombe pas à l’eau. Comme vous pouvez le deviner d’après son nom, il sera livré avec une connectivité 5G.

Au dos de ce OnePlus, un appareil photo principal de 64 mégapixels qui viendrait accompagné de 2 capteurs de 2 mégapixels pour le mode portrait et les scènes avec profondeur. À l’avant, il arborerait un capteur Sony IMX471 de 16 mégapixels.

