Google pourrait supprimer près d’un million d’applications du Play Store

Il semble qu’il y aura bientôt un nettoyage du Google Play Store qui effacera près d’un million d’applications. Nous vous disons la raison derrière cela.

Les règles du Google Play Store sont strictes, c’est pourquoi toutes les applications qui ne les respectent pas finissent par disparaître du Google Store. L’un des nouveaux objectifs de l’entreprise est de se débarrasser de toutes les applications abandonnées, car elles représentent un grave danger pour la sécurité et la confidentialité de ceux qui les téléchargent.

Nous venons d’apprendre de nouvelles recherches de Pixalate révélant qu’il y a près d’un million d’applications sur le Play Store qui n’ont pas été mises à jour depuis deux ans ou plus. Si l’on tient compte des politiques de Google, il semble qu’un nettoyage massif des applications arrive pour protéger tous ses utilisateurs.

Un nettoyage d’un million d’applications pourrait être proche pour Google

Une étude réalisée par la firme Pixalate a découvert que le Google Play Store et l’App Store d’Apple totalisaient 1,5 million d’applications abandonnées, soit un tiers du catalogue total des deux magasins. Plus précisément, deux ans ou plus se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu la dernière mise à jour, ce qui représente un grave danger pour les utilisateurs qui les utilisent.

Sur ce million et demi d’applications sans mise à jour, 869 000 sont disponibles dans la boutique d’applications de Google. Les choses deviennent encore plus sérieuses avec les applications qui n’ont pas reçu de mise à jour depuis cinq ans ou plus, soit 130 000 de ce total de 869 000 applications obsolètes dans le Play Store.

Ces données, qui ont été recueillies au cours des trois premiers mois de l’année, montrent également que la majorité des demandes abandonnées appartiennent aux catégories de l’éducation, de la référence et des jeux, qui sont les plus populaires chez les enfants.

Les applications nécessitent une mise à jour constante pour éliminer tous ces bugs qui mettent en danger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Par conséquent, si ces applications n’ont pas reçu de nouvelles depuis plus de deux ans, elles représentent clairement un risque pour tous ceux qui les utilisent.

Conscient de ce danger, Google a commencé à prendre des mesures avec ces applications abandonnées. Si une application n’a pas été mise à jour depuis deux ans ou plus, elle ne sera pas visible pour ceux qui la recherchent dans le Play Store, c’est-à-dire qu’elle n’apparaîtra pas dans les résultats de la recherche. Bien sûr, ceux qui l’ont déjà installé pourront continuer à le voir.

De cette manière, Google procède à un nettoyage en profondeur des applications de sa boutique, mais à l’exception des utilisateurs qui ont déjà utilisé ces applications. Si à tout moment ils représentent un problème plus grave, l’entreprise procédera à leur élimination immédiate, cela ne fait aucun doute.

