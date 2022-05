Les bombes fumigènes arrivent sur WhatsApp : vous pouvez quitter les groupes sans qu’ils le sachent

WhatsApp prépare déjà une fonction pour qu’il soit possible de quitter un groupe à l’insu des participants. C’est ainsi que cela fonctionnera.

WhatsApp est une plateforme en constante évolution, comme en témoignent les actualités constantes que préparent ses responsables. Selon les rapports de WABetaInfo aujourd’hui, à partir de WhatsApp, ils travaillent actuellement à la création d’une fonction qui nous permet de quitter les groupes sans que leurs membres ne le découvrent.

Si vous avez toujours voulu fabriquer un fumigène et pouvoir vous échapper d’un groupe sans perdre la face avec ses participants, ce nouvel outil est spécialement conçu pour vous. C’est une réalité que l’intensité de certaines discussions de groupe peut parfois être écrasante, mais la peur qu’elle devienne grossière nous empêche de la quitter sereinement. Découvrons plus de détails sur le fonctionnement de cette future option de la plateforme de messagerie la plus populaire.

C’est ainsi que la sortie silencieuse d’un groupe WhatsApp fonctionnera

Les groupes sont un élément très important de WhatsApp, il est donc normal que ses développeurs concentrent une grande partie de leur attention sur eux. Comme l’indique le média spécialisé WABetaInfo, la plateforme développe une fonction permettant aux utilisateurs de quitter silencieusement un groupe.

Comme nous pouvons le voir dans la capture publiée par lesdits moyens, en quittant un groupe, nous verrons un message qui nous informera que seuls les administrateurs du groupe seront informés de notre départ. De cette façon, il semble que le message habituel ne s’affichera pas dans la conversation qui indique que nous avons quitté le groupe et qui permet à tous ses membres de découvrir plus facilement que nous n’y sommes plus.

Les administrateurs continueront de savoir qui quitte le groupe, car ce sont eux qui découvrent tout ce qui s’y passe. Cependant, les autres utilisateurs ne pourront pas le dire à moins qu’ils ne consultent la liste des participants. Si vous avez toujours rêvé de pouvoir vous échapper d’un groupe, vous aurez bientôt une possibilité tant attendue.

Pour le moment, cette fonction est en phase de test dans la version bêta de WhatsApp Desktop. Si tout se passe bien, la chose la plus normale est qu’il atteindra toutes les versions de WhatsApp à l’avenir, également pour les appareils Android et iOS. Il faut rappeler que WhatsApp prépare d’autres fonctions pour encourager les groupes, comme l’intégration de sondages pour que les utilisateurs votent sur une question et voient les résultats.

Si vous êtes présent dans de nombreux groupes WhatsApp, rappelez-vous qu’il existe une série d’astuces que vous pouvez utiliser pour en tirer encore plus.

