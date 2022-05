C’est italki, l’une des meilleures applications pour apprendre les langues avec des professeurs natifs

Apprenez des langues avec italki, une application avec laquelle vous pouvez recevoir des cours privés dans plus de 150 langues avec des professeurs natifs du monde entier.

Apprendre les langues est l’une des compétences qui peut nous ouvrir le plus de portes, mais cela peut aussi devenir un vrai casse-tête en ces temps mouvementés. Et c’est qu’aller chez un professeur privé ou dans une académie est quelque chose qui, par manque de temps ou d’argent, n’est pas accessible à tout le monde.

Pour cette raison, il est temps de se tourner vers la technologie et l’apprentissage en ligne comme éléments de démocratisation de l’enseignement des langues puisque, aujourd’hui, nous disposons d’innombrables outils en ligne avec lesquels apprendre n’importe quelle langue qui nous vient à l’esprit : de l’anglais à l’espagnol, à l’espéranto et au swahili. au chinois. Et c’est exactement là qu’interviennent des applications comme italki, l’une des meilleures options pour apprendre des langues en ligne avec notre mobile ou notre tablette.

Comment fonctionne italki et ce qu’il peut faire pour vous

italki est une application qui nous permettra d’apprendre plus de 150 langues grâce à des cours privés en ligne avec des milliers de professeurs natifs. Il faudra simplement s’inscrire, choisir la langue que l’on souhaite apprendre et se laisser porter par l’application, qui contrairement aux autres applis d’enseignement des langues, nous fournira des outils et des contenus adaptés à notre niveau, profitant ainsi d’un accompagnement 100% personnalisé expérience linguistique. .

Así, aparte de poder concertar videollamadas uno a uno con profesores nativos de todo el mundo, tendremos a nuestra disposición recursos de todo tipo, los cuales incluyen desde podcasts hasta pruebas de nivel, pasando por listas de vocabulario y cuestionarios ajustados a nuestra experiencia con el langage.

L’application possède également l’une des plus grandes communautés d’étudiants en langues au monde, avec des utilisateurs qui se connectent quotidiennement à l’application depuis plus de 190 pays, ayant ainsi une expérience complètement immersive. En ce sens, pensez que dans l’application, nous trouverons des milliers de questions et d’exercices soulevés (et votés) par la communauté elle-même, qui fonctionne comme un véritable réseau social de langues.

Un autre avantage d’italki est que nous pourrons passer des tests de langue réels et accrédités sans quitter l’application, de cette façon nous connaîtrons toujours notre niveau de langue et nous pourrons affiner le tir avec les certifications officielles.

Enfin, et concernant le plat principal d’italki, les cours en direct, l’application nous offre la possibilité de créer notre propre « menu » éducatif, en pouvant sélectionner des cours et des professeurs en fonction de nos horaires et de nos budgets. Par exemple : il existe des séances de 30 minutes ou d’une heure et demie ou à partir de 5 euros (voire moins !). Bien sûr, tous les professeurs sont dûment accrédités, avec des notes et des notes de toute la communauté italki, sans oublier qu’ils proposent tous des cours d’essai afin que vous sachiez toujours s’ils ont ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez télécharger italki entièrement gratuitement sur le Play Store, une fois dans l’application, vous pouvez accéder à une classe de test et, si vous êtes convaincu, acheter des crédits pour concevoir votre itinéraire d’apprentissage.

italki pour les professionnels : travaillez comme professeur natif et enseignez les langues à plus de 100 000 étudiants

Si vous êtes professeur de langues, il est également intéressant de mentionner qu’italki vous offre la possibilité de gagner de l’argent en donnant des cours en ligne et en étant une partie active de sa communauté. Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire via l’application elle-même dans la langue que vous souhaitez enseigner.

À partir de là, et toujours en fonction de votre expérience d’enseignement, vous pouvez choisir si vous souhaitez enseigner en tant que professeur particulier (vous devrez télécharger une autre certification d’enseignement) ou simplement devenir tuteur communautaire, cette dernière option étant conçue pour les locuteurs natifs. qui aiment les conversations informelles avec d’autres utilisateurs.

