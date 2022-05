2022 sera une mauvaise année pour les téléphones mobiles : un effondrement mondial des ventes est attendu

Le marché des appareils mobiles souffre comme jamais auparavant dans une sorte de tempête parfaite : une crise mondiale de l’approvisionnement, des blocages en Chine, une inflation galopante et la saturation des marchés émergents.

Bien qu’Apple et Samsung fassent mieux que jamais dans ce secteur de la téléphonie mobile, en particulier une firme sud-coréenne qui brille à un rythme record, la vérité est que le marché est en forte baisse depuis plusieurs trimestres en raison du rebond de la pandémie en Asie, à l’inflation et aux tensions géopolitiques.

Et de plus, il semble que le second semestre 2022 ne s’annonce pas beaucoup mieux en réalité, puisque comme nous l’ont dit des collègues de GSMArena suite aux données du cabinet de conseil Trendforce, la plupart des études confirment que le marché des smartphones va continuer à se contracter tant que cela reste du cap , la Chine étant le grand protagoniste et le principal facteur de motivation des chutes.

Les prévisions indiquent une production totale pour l’ensemble de l’année 2022 de 1 333 millions d’appareils, soit considérablement moins qu’en 2021, laissant même la place à des révisions négatives dans les mois à venir si les perspectives d’approvisionnement et les problèmes d’approvisionnement mondiaux ne s’améliorent pas.

Toutes les études s’accordent, le marché des appareils mobiles ralentit à pas de géant en raison du rebond du Covid en Chine, des problèmes d’approvisionnement et des tensions mondiales qui ont fait exploser l’inflation des prix et le coût de la vie.

Les ventes mobiles chutent fortement et les bénéficiaires sont toujours les mêmes

Un panorama très difficile est présenté pour les mois à venir, il faudra donc attendre de voir comment réagit un marché excessivement stressé et dans une sorte de tempête parfaite qui finira non seulement par affecter la Chine mais aussi d’autres pays, et qui souffrira évidemment de la saturation d’un géant émergent comme l’Inde qui commence précisément à montrer des signes de cela.

En tout cas, pour l’instant, les principaux problèmes à surmonter sont autres, à commencer par la politique « zéro Covid » appliquée en Chine, qui a de nouveau confiné des villes entières, paralysant la production de manufactures importantes, laissant ainsi de nombreux fabricants sans composants. et ralentir l’assemblage et l’expédition des smartphones de nombreuses autres entreprises qui commandent leurs appareils auprès de leurs entreprises locales.

Un autre gros casse-tête est l’énorme spirale inflationniste dans laquelle la moitié du monde est plongée, ce qui a un impact négatif sur le pouvoir d’achat des gens et donc sur l’acquisition de nouveaux appareils.

Le marché chinois continuera d’être le plus important au monde pour les fabricants de mobiles, et il devrait perdre pas moins de 13% de ses ventes au cours de cette année 2022.

Enfin, il est important de voir comment évolue la crise d’approvisionnement, car même si la Chine parvient à infléchir ses courbes pandémiques, les usines devront redoubler d’efforts pour rattraper le temps perdu et réapprovisionner un marché vorace qui souffre comme jamais.

En ce qui concerne les chiffres spécifiques, la Chine devrait perdre 13 % de ses ventes cette année par rapport à 2021, étant toujours le marché le plus important au monde, livrant plus ou moins 21 téléphones sur 100 vendus dans le monde. L’Inde occupera la deuxième place avec 13,1 % des expéditions et les États-Unis seront le troisième marché en poids avec 11 %.

Peut-être que les nouvelles stratégies de vente aideront, comme l’abonnement smartphone qu’Apple prépare déjà, et il est certainement dans cette situation… Qui songe à dépenser plus de 1 000 euros pour un nouveau téléphone ?

Payerais-tu 30 euros par mois pour toujours avoir le dernier iPhone ?

