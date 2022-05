Si confirmé, ce sera de loin le pire de la Pixel Watch

Des sources proches de Google affirment que la Pixel Watch pourrait arriver avec un chipset Exynos 9110 d’origine Samsung, le même que celui monté sur la Galaxy Watch… A partir de 2018 !

C’était l’une des grandes stars du passé Google I/O 2022, et c’est que le géant de Mountain View a enfin osé relancer Wear OS avec un appareil ambitieux, la nouvelle Pixel Watch, équipée de toute la technologie FitBit pour révolutionner l’Android. catalogue de montres.

Et pourtant, quelques jours plus tard arrive la cruche d’eau froide à laquelle aucun de nous ne s’attendait, et c’est que 9to5Google, un média spécialisé et très proche de l’écosystème Google, a directement publié les premiers détails du matériel d’une Pixel Watch qui sera moderne à l’extérieur et ancien à l’intérieur, du moins si l’inclusion du chipset Exynos 9110 de Samsung est confirmée.

Nous n’allons pas parler de design car rien n’est écrit dans les goûts, et la vérité est que Google a bien défini la personnalité de ses produits, dans ce cas avec une finition minimaliste mais très soignée à mi-chemin entre une smartwatch rétro et une futuriste appareil grâce en partie à ce verre incurvé à l’extrême si caractéristique.

Le problème n’est pas précisément le design, qui plaira à beaucoup et d’autres moins, mais plutôt une plate-forme électronique à laquelle Google n’a pas voulu donner de l’importance, mais qui apparemment sera quelque peu dépassée avec un chipset d’origine Samsung et (! oeil à les données!) quatre ans de vie.

La toute nouvelle Pixel Watch pourrait être animée par un chipset Samsung Exynos 9110, le même qui a déplacé la première Galaxy Watch en 2018.

Depuis le début de l’époque de la Pixel Watch, et surtout depuis les dernières collaborations entre Samsung et Google, notamment avec Wear OS et la Galaxy Watch4, il avait toujours couru que les Californiens utiliseraient un chipset sud-coréen pour leur première nouvelle génération de smartwatch.

En tout cas, l’industrie et nous tous nous attendions à ce que Google choisisse l’Exynos W920 qui donne vie à ces Galaxy Watch4 avec Wear OS, et non l’Exynos 9110 que Samsung utilise depuis 2018 dans toutes ses montres avec Tizen pour les wearables jusqu’au Galaxy Watch3, qui ne sera en fait pas mis à niveau vers Wear OS.

Avec l’Exynos W920, l’amélioration est évidente, puisqu’il s’agit d’un processeur fabriqué en technologie 5 nanomètres avec des performances 20% supérieures à celles de la génération précédente, ainsi que des performances graphiques 10 fois meilleures et un progrès clair et important en matière d’efficacité énergétique.

Évidemment, il n’y a rien d’officiel pour l’instant et c’est une rumeur répandue dans un média spécialisé, que bien qu’il parle d’une source proche et qu’il considère fiable, il garde la porte ouverte pour qu’enfin à Mountain View ils puissent obtenir les services d’un chipset plus moderne comme l’Exynos W920.

Les raisons qui conduiraient à une décision ou à une autre ne sont pas connues, qu’elles soient dues à des problèmes d’approvisionnement ou à un problème de conception, mais la vérité est que si Google veut nous présenter la montre parfaite pour n’importe quel appareil Android, l’Apple Watch sur sa plate-forme, pour nous comprendre, l’amenant au monde avec un chipset anachronique et dépassé n’offre pas beaucoup de crédibilité.

Il va falloir attendre les confirmations, pour l’instant l’alarme est activée et la demande envoyée à Google… Que la Pixel Watch intègre un chipset moderne, s’il vous plait !

