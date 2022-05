Les états WhatsApp vont devenir plus utiles grâce à cette nouvelle fonction

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité pour les États : des liens « riches » qui affichent l’aperçu des pages web.

WhatsApp est conscient que la fonction « États » dans l’application de messagerie n’est pas aussi populaire qu’elle devrait l’être, et pour cette raison, elle travaille à la mise en œuvre de plus en plus d’options avec lesquelles essayer d’attirer le public.

Comme WABetaInfo l’a découvert, la société travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité destinée aux États, qui vous permettra de voir un aperçu des liens dans les États eux-mêmes.

L’aperçu des liens dans WhatsApp atteindra également les États

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée, WhatsApp essaie d’offrir la possibilité de voir un aperçu des liens inclus dans les États, sans avoir à accéder au Web.

L’année dernière, la société a déjà introduit la possibilité de prévisualiser les liens dans les chats, et maintenant elle a l’intention d’étendre la disponibilité de cette fonction aux États-Unis.

Pour l’instant, oui, la fonction est en phase de développement, et il n’est pas possible de l’utiliser. Il convient également de mentionner que pour l’instant, il a été découvert dans la version de WhatsApp pour iOS, bien qu’il soit prévu qu’il finisse par arriver bientôt sur Android.

Ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités sur lesquelles WhatsApp travaille, avec la possibilité d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go ou des groupes jusqu’à 512 participants, ainsi que l’une des options les plus attendues par les utilisateurs : que d’utiliser le même compte sur plusieurs mobiles en même temps.

