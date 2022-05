POCO F4 Pro: le prochain produit phare de la marque peut être vu sur de vraies photos

Le futur POCO F4 Pro sera inspiré du Redmi K50 Pro, et nous avons déjà vu ses premières images réelles.

Si vous pensiez que le POCO F4 GT serait le dernier fleuron à sortir des usines POCO pour cette année 2022, j’ai bien peur que vous ne connaissiez pas très bien la jeune sous-marque Xiaomi.

Tout semble indiquer que la firme a un autre atout dans sa manche sous la forme d’un smartphone haut de gamme, dont le lancement aurait lieu dans les prochaines semaines, et dont on a pu aujourd’hui voir ses premières vraies photographies.

Il est connu sous le nom de POCO F4 Pro, un nouvel appareil qui, en raison de sa conception, sera basé sur le Redmi K50 Pro présenté par Xiaomi en Chine il y a quelques semaines à peine.

La version globale du Redmi K50 Pro arrivera sous la marque POCO

Les images, obtenues auprès du bureau de certification d’origine indienne, où vous pouvez voir de vraies images de l’appareil sous tous les angles. Ainsi, on peut voir que son design est fondamentalement identique à celui du Redmi K50 Pro, à l’exception du logo de la marque situé au dos.

En tenant compte de cela, on peut en déduire que sa fiche technique sera également une copie conforme de celle du Redmi K50 Pro.Il est donc prévu d’avoir un processeur MediaTek Dimensity 9000 associé à 8 ou 12 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh, Écran Super AMOLED Quad HD+ de 120 hertz, appareil photo principal de 108 mégapixels et Android 12 avec MIUI 13.

Pour le moment, la marque n’a pas commenté l’arrivée de son prochain produit phare, même si vu le rythme des lancements de POCO, il est probable que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir assister à sa présentation officielle. Très probablement, cela se produira tout au long de l’été prochain.

