Le OnePlus Nord est mis à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12

OnePlus est, avec Samsung et Google, l’un des fabricants qui met à jour ses terminaux vers Android 12 le plus rapidement, à la fois les plus récents et ceux qui existent depuis un certain temps.

En ce sens, après vous avoir récemment annoncé que la firme chinoise avait mis à jour ses fleurons 2020, les OnePlus 8, 8T et 8 Pro vers la nouvelle version d’Android, nous venons de le découvrir, grâce au forum officiel de la communauté OnePlus, qui a a publié la mise à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12 sur le OnePlus Nord d’origine.

OxygenOS 12 basé sur Android 12 arrive sur le OnePlus Nord

La mise à jour stable d’Android 12 avec OxygenOS 12, arrive déjà sur OnePlus Nord en Inde, a une taille de téléchargement de 4 Go et inclut le correctif de sécurité d’avril 2022, qui corrige la vulnérabilité dangereuse « Dirty Pipe », un bug qui ouvre la porte à toutes sortes de logiciels malveillants.

La liste complète des modifications incluses dans cette mise à jour est la suivante :

Système L’option Smart Battery Engine a été incluse, une fonctionnalité qui prolonge la durée de vie de la batterie basée sur des algorithmes intelligents et une technologie biométrique à restauration automatique Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, utilisant une nouvelle conception inspirée des matériaux et joignant des lumières et des calques

mode sombre Le mode sombre prend désormais en charge trois niveaux réglables, apportant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

étagère Nouvelles options de style supplémentaires pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Nouvel accès à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris des applications, des paramètres, des médias, etc.

L’équilibre travail-vie La fonction Work Life Balance est désormais disponible pour tous les utilisateurs, vous permettant de basculer sans effort entre le mode Work et Life via des paramètres rapides La commutation automatique entre les modes travail et vie est activée, en fonction d’emplacements spécifiques, du réseau Wi-Fi et de l’heure, et les profils de notification d’application personnalisés sont activés en fonction de la personnalisation

Galerie La galerie vous permet désormais de basculer entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, en reconnaissant intelligemment les images de la meilleure qualité et en recadrant la vignette en fonction du contenu, ce qui rend la mise en page de la galerie plus agréable

APD en toile Canvas AOD vous propose de nouveaux styles et couleurs de ligne pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants. Ajout de plusieurs pinceaux et traits et prise en charge du réglage des couleurs Algorithme logiciel optimisé et reconnaissance faciale améliorée pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de peau des différentes figures

Jeux Ajout du stabilisateur de fréquence d’images de bout en bout HyperBoost Un aperçu de l’effet vocal est ajouté pour vous permettre d’enregistrer votre effet vocal ou de vérifier votre effet vocal en temps réel



Les utilisateurs européens de OnePlus Nord devront attendre encore un peu pour recevoir cette mise à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12, puisque, selon les forums communautaires de la marque chinoise, la version de cet OTA pour cette région attend toujours une série de validations supplémentaires. .

