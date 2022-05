3 des téléphones les moins chers de Samsung sont mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1

Samsung a commencé à mettre à jour trois de ses téléphones les moins chers vers Android 12 avec One UI 4. Ce sont les modèles chanceux.

Samsung poursuit le déploiement d’Android 12 avec One UI 4.1. Après avoir mis à jour ses modèles les plus récents, la firme coréenne a déjà commencé à envoyer la mise à jour à d’autres modèles plus anciens ou de gammes inférieures, donnant à la grande majorité des propriétaires de leurs appareils la possibilité de pouvoir tester l’actualité d’Android 12.

À cette occasion, Samsung a publié la mise à jour One UI 4 basée sur Android 12 pour trois de ses téléphones les plus abordables.

Samsung met à jour les Galaxy A31, A32 5G et M22 vers Android 12

Comme indiqué sur XDA, la société a récemment commencé à expédier la mise à jour Android 12 pour trois de ses modèles bas de gamme et milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A31, un modèle lancé au milieu de l’année dernière, fait partie des terminaux choisis par la marque pour recevoir la version la plus récente d’Android. La mise à jour cible le modèle SM-A315F et est disponible dans des régions telles que la Russie. Plus tard, il sera étendu à d’autres pays.

De son côté, le Samsung Galaxy A32 4G a également commencé à recevoir la mise à jour dans certains pays asiatiques. Ce modèle ne doit pas être confondu avec le Galaxy A32 5G, dont la mise à jour vers Android 12 est disponible depuis plusieurs semaines.

Enfin, le Samsung Galaxy M22 lance également la mise à jour vers Android 12, même si contrairement aux deux autres modèles cités, sa mise à jour vers Android 12 est accompagnée de One UI Core, une version coupée de la couche de personnalisation de Samsung.

Si nous examinons la liste des téléphones Samsung avec la mise à jour vers Android 12 disponible, nous verrons qu’il reste très peu de modèles à mettre à jour vers la dernière version. Seuls les terminaux les plus abordables de l’entreprise ont encore Android 11, mais leurs mises à jour respectives ne devraient pas tarder à arriver.

