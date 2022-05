Cette carte vous indique quel est l’emoji le plus utilisé dans chaque pays du monde

Pour créer cette carte, le médium Crossword-Solver a analysé un total de 9 millions de tweets géolocalisés en février 2022.

Les emojis sont devenus, en eux-mêmes, un système de communication, puisqu’ils nous permettent de communiquer avec d’autres personnes sans avoir besoin d’écrire un texte expliquant leur signification.

Comme chaque pays a sa propre langue et ses propres expressions, dans chaque région du monde, certains émojis sont plus utilisés que d’autres, mais maintenant nous pouvons savoir quelles émoticônes sont plus populaires en Espagne ou aux États-Unis, puisque le moyen Crossword-Solver a développé une carte qui vous indique quel est l’emoji le plus utilisé dans chaque pays du monde.

Ce sont les emojis les plus utilisés dans chaque pays du monde

Pour créer cette carte des emojis dans le monde, le média Crossword-Solver a utilisé l’API Twitter pour analyser un total de 9 millions de tweets géolocalisés en février 2022.

Les résultats obtenus avec cette étude révèlent que les deux émoticônes les plus utilisées au monde sont, d’une part, le visage avec des larmes de joie et, d’autre part, le cœur rouge ❤️. De plus, le premier d’entre eux, celui avec le visage aux larmes de joie, est l’emoji le plus utilisé dans 75 pays.

De plus, les émojis centrés sur le jeu populaire Wordle font partie des 10 émoticônes les plus utilisés aux États-Unis avec les émojis du visage aux larmes de joie, celui au cœur rouge, celui au visage qui pleure de rire, celui avec le visage qui pleure de chagrin, le feu et le chiffre 100.

Si l’on se concentre sur l’Europe, dans 19 des 51 pays du continent européen, le drapeau de chaque région était l’emoji le plus tweeté en février 2022. En ce sens, il faut souligner que la Pologne était le seul pays à ne pas tweeter le sien. drapeau mais l’Ukraine, sûrement en raison du début de l’invasion russe dans ce pays.

Comme pour le reste des pays européens, l’emoji au visage qui pleure et qui rit était le plus utilisé en Espagne, en France, en Allemagne, au Pays de Galles, en Écosse, en République d’Irlande, au Royaume-Uni, au Luxembourg, au Portugal, en Slovénie, dans la Cité du Vatican, à Chypre et en Macédoine, tandis que l’emoji cœur rouge était le plus utilisé en Islande, en Irlande du Nord, en Italie, en Croatie, à Malte, en République tchèque, en Slovaquie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Monténégro, en Bulgarie, en Serbie, en Roumanie, en Hongrie, en Biélorussie, en Lettonie et en Russie.

Rubriques connexes : Android