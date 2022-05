Tous les mobiles Xiaomi avec radio FM : liste complète

Nous passons en revue la liste complète des téléphones Xiaomi dotés de la radio FM. Aussi, nous verrons comment savoir si votre Xiaomi possède la radio FM et comment vous pouvez vous en servir.

La radio FM a perdu de son importance parmi les spécifications des téléphones portables, mais de nombreux utilisateurs souhaitent toujours que leur nouveau smartphone arrive avec cette radio intégrée. L’un des fabricants qui continue de parier dessus est Xiaomi, qui possède un énorme catalogue de téléphones mobiles avec radio FM que nous passerons en revue dans ce guide.

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre mobile Xiaomi a peut-être une radio intégrée et vous ne l’utilisez pas. Pour vous aider à le savoir, nous vous expliquerons facilement comment vous pouvez savoir s’il a cette spécification. De plus, nous verrons également comment vous pouvez utiliser la radio FM de votre mobile Xiaomi et en tirer le meilleur parti. Bref, un guide complet sur la relation entre Xiaomi et la radio FM. Allons-y!

Tous les téléphones Xiaomi avec radio FM

Après avoir recommandé les meilleurs mobiles Xiaomi avec radio FM que vous pouvez acheter, nous élargissons notre objectif afin que vous connaissiez tous les modèles de l’entreprise qui ont cette radio, vous aurez donc beaucoup plus de choix. Il n’est pas surprenant de découvrir que le milieu de gamme et bas de gamme de Xiaomi est celui qui reçoit ce composant, totalement absent dans le haut de gamme de la marque.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

redmi 10

Redmi 10C

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 9C NFC

Redmi 9A

Redmi Remarque 9T 5G

POCO X4 Pro 5G

POCO X3 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO M3 Pro 5G

POCO M3 Pro

Comme nous pouvons le voir dans la liste complète, la plupart des terminaux Xiaomi avec radio FM appartiennent aux familles Xiaomi Redmi et POCO. On peut préciser que vous n’aurez pas à débourser beaucoup d’argent pour acheter un smartphone Xiaomi avec ce composant, puisque le plus cher de ceux cités ci-dessus dépasse à peine les 300 euros. Comme vous le savez déjà, vous avez un bon rapport qualité-prix garanti, c’est une caractéristique fidèle des produits de l’entreprise chinoise.

Comment savoir si votre mobile Xiaomi a la radio FM

Une autre possibilité est que votre mobile Xiaomi, celui que vous utilisez au quotidien, dispose d’une radio FM et que vous ne le sachiez toujours pas. Heureusement, il est très facile de savoir si votre mobile possède une radio FM masquée. La première chose à faire est d’ouvrir le menu avec toutes les applications et de rechercher un appel « Radio FM ». Si votre smartphone dispose de cette fonctionnalité, le plus normal est qu’il dispose d’une application pré-installée qui vous permet de l’utiliser directement.

Sur certains modèles, selon la marque, cette application radio peut être incluse dans un dossier. Par exemple, sur certains smartphones Samsung, il se trouve dans le dossier « Samsung », dans lequel sont regroupées les applications outils développées par le constructeur.

Les meilleurs téléphones mobiles avec radio FM que vous pouvez acheter dès maintenant

La bonne chose à propos des mobiles Xiaomi est qu’ils ont une autre méthode très simple pour vérifier s’ils ont ou non la radio FM. Voici les étapes que vous devez suivre :

Allez dans l’application des paramètres. Accédez à la section « À propos du téléphone ». Une fois à l’intérieur, allez dans la section « Toutes les spécifications ». Appuyez plusieurs fois sur la section « Version du noyau ». Cela accédera au menu CIT, où vous verrez tous les composants de votre terminal, y compris la radio FM.

Comment utiliser la radio FM de votre mobile Xiaomi

Si vous avez déjà confirmé que votre mobile Xiaomi dispose de la radio FM, il est temps d’en profiter pleinement. Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est pas nécessaire d’activer la radio FM de votre terminal, il suffit d’ouvrir l’application appelée « Radio FM ».

Une fois à l’intérieur, vous serez peut-être invité à brancher votre casque filaire sur le port 3,5 millimètres. Dans notre cas, que nous avons utilisé dans Redmi 7, il nous a avertis que certaines fonctions ne pourraient pas être utilisées si les écouteurs n’étaient pas connectés.

A l’ouverture de l’application, la radio s’allume automatiquement dans la station et on retrouve une interface très simple. Dans le coin supérieur gauche se trouve le bouton marche/arrêt, tandis que dans la partie centrale inférieure se trouve le bouton qui nous donne accès à la liste des stations et à la fonction de recherche de nouvelles chaînes. Ensuite, il y a les deux flèches, qui servent à se déplacer d’une station à l’autre.

Il y a un autre bouton très important dans le coin supérieur droit, représenté par trois points verticaux, car il donne accès à différentes options. Le premier est « Sleep timer », très utile quand on veut s’endormir en écoutant la radio. Vous pouvez définir une période d’une heure pour que la radio s’éteigne automatiquement.

D’autre part, il existe également la fonction « Démarrer l’enregistrement », qui sert à enregistrer un fragment de la station de radio que nous écoutons. Si vous allez dans « Enregistrements », vous pourrez réécouter tous les enregistrements que vous avez effectués. Enfin, si vous touchez « Quitter », vous fermerez la radio FM.

Y aura-t-il une radio FM dans le prochain Xiaomi haut de gamme ?

Au vu de la stratégie que Xiaomi a suivie avec ses derniers mobiles haut de gamme, il semble clair que l’entreprise n’envisage pas d’intégrer la radio FM dans ses modèles aux fonctionnalités plus avancées. Par exemple, les membres de la famille Xiaomi 12 n’ont pas de radio FM, pas plus que les Xiaomi 11. Par conséquent, le plus normal est que les prochains téléphones Xiaomi haut de gamme manquent également de ce composant.

Cependant, parmi les téléphones Xiaomi avec radio FM, nous trouvons des modèles très intéressants. Par exemple, le Redmi Note 10 Pro est un bon achat pour son écran AMOLED 120 Hz, sa puissance, son appareil photo principal de 108 MP et sa grosse batterie. Vous pouvez également regarder le POCO X4 Pro 5G, avec un écran AMOLED de qualité, une connectivité 5G, un appareil photo principal de 108 MP et une charge rapide de 67 W.

Sujets connexes : Xiaomi

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.