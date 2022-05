Ce trio est parfait si vous souhaitez commencer à construire votre maison intelligente

Je les utilise tous les jours et je ne pourrais pas être plus heureux. Ces 3 appareils apportent un maximum d’intelligence à votre maison.

Les assistants virtuels peuvent nous aider à effectuer toutes sortes de tâches. Ils ne servent pas seulement à nous renseigner sur la météo ou à répondre à des questions simples, ils sont capables de beaucoup de choses si on leur en donne l’occasion. Créer une maison intelligente avec Alexa peut être une excellente idée.

Si vous souhaitez commencer à automatiser votre maison, découvrir toutes les possibilités que les appareils intelligents peuvent vous offrir, voici 3 excellents appareils avec lesquels faire le premier pas. Je les recommande, je les ai chez moi et je les utilise tous les jours.

Echo Dot (4e génération)

L’un des haut-parleurs de nouvelle génération d’Amazon pourrait être le cerveau idéal pour contrôler d’autres appareils intelligents. A l’intérieur se trouve Alexa, qui sera toujours disponible pour répondre à vos demandes. Il est petit, joli et arrondi, il aura fière allure où que vous le placiez.

Vous aurez la possibilité de contrôler d’autres appareils intelligents avec votre voix, et si vous n’en avez pas, leur donner vie est très simple. Il vous suffit d’utiliser des prises intelligentes. Avec eux, vous pouvez allumer et éteindre n’importe quelle lampe en utilisant votre voix.

Clé Amazon FireTV

Amazon Fire TV Stick changera à jamais votre façon de regarder la télévision. Il vous suffit de le brancher sur l’un des ports HDMI de votre téléviseur pour lui donner une nouvelle vie, votre téléviseur deviendra un téléviseur intelligent et vous pourrez télécharger les meilleures applications. Je l’ai à la maison et c’est l’un des meilleurs achats que j’ai jamais fait.

Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video, Spotify… toutes les applications pour les séries, les films, la musique et les jeux seront disponibles en quelques clics. De plus, le système d’exploitation d’Amazon se déplace rapidement et en douceur, tout fonctionne très bien.

Lampe de chevet Xiaomi Mi 2

La lumière intelligente de Xiaomi peut être facilement contrôlée depuis votre mobile. Changer sa couleur, son intensité, la programmer pour qu’elle s’allume ou s’éteigne à certains moments, les possibilités sont multiples. De plus, il est compatible avec tous les assistants, j’utilise Alexa pour le contrôler avec ma voix.

Vous pouvez choisir une grande variété de couleurs pour trouver l’environnement parfait. Une lumière plus froide le matin, des tons plus chauds et accueillants la nuit… Enregistrez vos environnements, donnez-leur un nom et vous pourrez les activer en quelques secondes chaque fois que l’occasion se présentera.

