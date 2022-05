Ce petit gadget best-seller est indispensable à tout âge

Avec écran rétroéclairé pour voir vos valeurs dans tous les environnements.

Bien que ce gadget puisse être utilisé à tout âge (il est principalement recommandé aux personnes de plus de 18 ans), il est plus axé sur les personnes âgées qui ont les cheveux gris. Il s’agit d’un oxymètre de pouls ou d’un oxymètre de pouls qui peut mesurer une série de valeurs très importantes pour détecter des conditions telles que la pneumonie, l’apnée du sommeil ou la MPOC.

Si vous avez un membre de la famille ou un partenaire d’un certain âge ou souffrant de certains maux, cet oxymètre vous sera utile pour éviter une frayeur intempestive à un moment donné. Son utilisation est très simple, son ouverture se présente sous la forme d’une pince, s’ouvre et se place sur le bout de l’index.

Prenez le contrôle avec un oxymètre de pouls

Un oxymètre de pouls est un gadget qui se place sur le bout de votre index et vous donne, en quelques secondes, les valeurs de fréquence cardiaque, de saturation en oxygène du sang et de largeur d’impulsion. Vous pouvez voir tout cela sur son écran OLED très visible. Vous pouvez voir les résultats horizontalement et verticalement simplement en faisant pivoter l’appareil.

Ces types de gadgets fonctionnent avec 2 piles AAA. Pour mesurer la fréquence cardiaque, ces oxymètres ont généralement une plage de fonctionnement comprise entre 30 et 250 battements par minute. En ce qui concerne l’oxygène dans le sang, un indicateur normal est de 94 à 100% chez les adultes et de 85 à 100% chez les nouveau-nés. Les valeurs inférieures à ces chiffres devraient nous inquiéter immédiatement.

Les oxymètres de pouls, pour la plupart, sont des appareils approuvés par de nombreux médecins, ils sont précis et sont des assistants idéaux non seulement pour les personnes âgées ayant d’éventuels problèmes cardiaques ou respiratoires, mais aussi pour quelqu’un qui grimpe habituellement à certaines hauteurs dans lesquelles la quantité d’oxygène diminue drastiquement.

Une application peut également être valable pour les femmes enceintes, pour contrôler le stress au travail ou pour les sportifs de tous niveaux. Il faut dire qu’un oxymètre n’est pas un élément qui n’indique pas une maladie spécifique, mais il peut nous aider à détecter précocement toute déficience respiratoire ou cardiaque.

