Les meilleurs produits de nettoyage Xiaomi que vous pouvez acheter

Tondeuse Cheveux Hommes, Tondeuse Barbe Kit Homme Electriques Tondeuse Cheveux Rasoir professionnelle en T sans fil électrique avec écran LCD pour salon de coiffure les Enfants et la Famille

Lame de contour en T sans fil avancée : lames tranchantes et durables en acier inoxydable à haute teneur en carbone améliorées, pour une coupe lisse et nette. La partie pointue adopte un design à angle obtus, la tondeuse professionnelle pour barbier rend le contact avec la peau plus sûr et ne tire pas les poils. Convient pour les têtes d'huile, les gravures blanches et les cheveux vintage, les têtes chauves, pour créer une variété de coiffures Moteur sans balais silencieux et puissant : la tondeuse sans fil pour homme est alimentée par un moteur sans balais de 10 W, elle fournit une forte puissance et peut couper efficacement tous les poils et la barbe. La conception de rainure au bas de la tête de coupe peut empêcher la tête de coupe de bouger pendant le travail. Cela réduit le bruit, le son ne dépasse pas 45 dB, pas besoin de supporter les problèmes causés par le bruit Batterie rechargeable et durable : le port de charge USB et le voyant d'alimentation LED se trouve en bas. La lumière est rouge lors de la charge et devient verte lorsque la charge est complète. Une charge complète (ce qui prend 2 heures) peut prendre en charge une utilisation de 180 minutes tandis que l'écran LCD affiche clairement la puissance restante. Veuillez charger complètement avant la première utilisation. La mini tondeuse sans fil est portable pour les voyages Pour être votre propre styliste : cette tondeuse sans fil est adaptée pour couper vos cheveux. Lame en forme de T, gravez parfaitement les lignes de cheveux que vous voulez, pour être un coiffeur à la mode pour vous-même. Notre tondeuse électrique Pro li est étanche IPX4, tête de tondeuse lavable et durable. Veuillez nettoyer et garder au sec après l'arrosage. Cette tondeuse est un kit de toilettage idéal pour la famille, les salons de coiffure, les voyages, etc Design ergonomique, facile à tenir et à utiliser : la tondeuse à cheveux ne pèse que 208 g et la taille est de 15,3 x 4,1 cm, convient pour les mains des hommes et des femmes. Vous pouvez tenir la tondeuse à cheveux pendant une longue période, mais votre main et votre bras ne ressentira pas de douleur. Avec un seul bouton, il est pratique à utiliser. Livré avec 3 protections de fixation en plastique ABS de haute qualité : 1 mm, 2 mm, 3 mm, également une brosse de nettoyage USB