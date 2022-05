Pourquoi est-ce le pire moment pour acheter un Xiaomi Mi Band 6

Les principales raisons de ne pas acheter un Xiaomi Mi Band 6 maintenant sont que le lancement de son successeur, le Mi Band 7, est imminent et qu’il disposera de nouvelles fonctions telles qu’une plus grande autonomie ou un GPS intégré.

Le Xiaomi Mi Band est le bracelet intelligent le plus vendu au monde ces dernières années grâce à son excellent rapport qualité-prix et alors que plus d’un an s’est écoulé depuis le lancement du Mi Band 6, tout semble indiquer que le géant chinois prévoit pour commercialiser la nouvelle version de son bracelet quantifiant à succès, le Xiaomi Mi Band 7, entre ce mois-ci et le suivant.

Compte tenu de la proximité dudit lancement, vous vous demandez sûrement s’il vaut la peine d’acheter un Mi Band 6 ou d’attendre la sortie du Mi Band 7 et à notre humble avis c’est le pire moment pour acheter un Xiaomi Mi Band 6. Ensuite, nous expliquons pourquoi.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous déconseillons d’acheter un Xiaomi Mi Band 6 maintenant

Les principales raisons de ne pas acheter de Mi Band 6 pour le moment sont que son successeur, le Xiaomi Mi Band 7, arrivera sur le marché le plus tôt possible et que, de plus, cette nouvelle version du bracelet de sport de Xiaomi comprendra trois nouveautés majeures. caractéristiques par rapport à son prédécesseur : un écran de résolution supérieure, un GPS intégré compatible avec A-GPS, BDS, Galileo, GLONASS et QZSS et une autonomie doublée pour ne devoir le recharger qu’une fois par mois.

Une autre raison de ne pas acheter un Xiaomi Mi Band 6 maintenant est le prix, car il peut actuellement être acheté sur Amazon pour environ 35 euros et le Mi Band 7 sera mis sur le marché à un coût compris entre 50 et 60 euros. C’est un coût supplémentaire qui vaudrait la peine d’être payé, surtout si l’on tient compte du fait que le Xiaomi Mi Band 7 améliore les performances de son prédécesseur.

De plus, dans le cas où vous auriez déjà décidé d’acheter un Mi Band 6, cela vaut également la peine d’attendre un peu, car une fois le Mi Band 7 présenté, vous pourrez très probablement obtenir le Xiaomi Mi Band 6 pour moins cher. de 30 euros car les distributeurs habituels, comme Amazon ou AliExpress, voudront liquider le stock de celui-ci pour se concentrer sur la vente de la version la plus récente.

En résumé, si vous savez déjà clairement que vous voulez acheter un Xiaomi Mi Band 6, cela vaut la peine d’attendre pour l’obtenir moins cher et si vous n’êtes pas clair et que cela ne vous dérange pas de payer un peu plus pour un bracelet quantificateur avec de meilleures fonctionnalités, le La meilleure décision est d’être patient et d’acheter un Mi Band 7 dès qu’il sera disponible.

