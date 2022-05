Le Samsung Galaxy S22 perd de sa valeur jusqu’à trois fois plus vite qu’un iPhone 13

Sans surprise, une nouvelle étude de SellCell montre que les iPhones baissent de prix beaucoup plus lentement que les Samsung Galaxy S22 ou Pixel 6 de Google sur le marché des changes.

Il semble que Samsung fasse mieux que jamais dans l’industrie des smartphones, même si en réalité le géant sud-coréen n’a jamais réussi à combler l’écart de l’énorme et rapide dévaluation subie par ses appareils, notamment par rapport à l’iPhone d’Apple. .

En fait, c’est que les deux constructeurs, Samsung et Apple, enregistrent des chiffres étonnamment bons dans un scénario de baisses généralisées à l’échelle mondiale, et ce malgré le fait que Samsung ait dû ralentir les ventes de son Galaxy S22 en raison d’une forte demande et de pénuries de composants. par manque de ravitaillement.

En tout cas, ici, nous en sommes venus à parler de prix, et c’est que les Galaxy S22 sont déjà sur le marché depuis plus de deux mois et peuvent être comparés à l’iPhone 13, pour vérifier lesquels sont le plus dévalorisés et comment les meilleurs évoluent sur le marché, représentants des deux plates-formes, iOS et Android, dans une analyse de SellCell.

Ce n’est un secret pour personne que les iPhones tiennent mieux dans le temps et se déprécient moins sur le marché, et même si Samsung parvient à limiter les offres en privilégiant les promotions temporaires et non des baisses de prix plus généralisées, les smartphones d’occasion continuent de chuter comme de la mousse.

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, chez SellCell les valeurs d’échange du Galaxy S22, de l’iPhone 13 et du Google Pixel 6 ont été analysées durant les deux mois suivant leur lancement, et sans aucun doute le Galaxy S22 prend la palme du dévaluation faisant chuter les prix en moyenne de 51,1% en moins de 60 jours.

Ce qui est curieux dans tout cela, c’est que la chute est presque immédiate, dans les premières semaines, avec un soutien après deux mois au cours desquels elle cesse de dévaluer et marque un prix d’échange déjà standard qui se maintiendra probablement encore pendant plusieurs mois.

De son côté, le Google Pixel chute également de 43,5 %, montrant que les mobiles Android se déprécient plus rapidement que les iPhones qui ne perdent que 16,4 % du prix d’échange au cours de leurs deux premiers mois de vie.

En quelques semaines, un Galaxy S22 atteint son support et coûte la moitié en échange, tandis qu’un iPhone 13 conserve 85% de son prix si on veut le revendre ou l’échanger au bout de deux mois.

Alors, et même si un smartphone ne sera jamais un investissement, vous savez déjà que si vous souhaitez acheter un smartphone Android, l’idéal n’est pas de le faire au lancement, mais d’attendre quelques semaines que ses cours d’échange atteignent des supports, et au cas où vous changeriez de téléphone Dans peu de temps, l’iPhone supportera beaucoup mieux le prix du marché sur les plateformes d’occasion et les magasins de rachat.

Dans tous les cas, rappelez-vous également que dans sa boutique en ligne, Samsung compense généralement ces prix d’échange si nous précommandons l’un de ses nouveaux Galaxy, donc en réalité ce n’est pas que nous devons déchirer nos vêtements si nous optons toujours pour le meilleur Galaxy et nous livrons le précédent… Pas de surprise ici !

Les ventes mobiles chutent fortement et les bénéficiaires sont toujours les mêmes

