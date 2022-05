L’un des Galaxy A les plus vendus en 2021 reçoit déjà la mise à jour Android de mai 2022

Le correctif de sécurité de mai 2022 arrive sur les Samsung Galaxy A52 dans divers pays européens avec la version de firmware A525FXXS4BVE1.

Samsung continue de tenir sa promesse de mettre à jour tous ses combinés, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir récemment lancé la mise à jour Android de mai 2022 sur 12 de ses appareils mobiles, parmi lesquels le Galaxy M33, le géant coréen déploie désormais cette mise à jour également sur l’un des Samsung Galaxy A les plus vendus en 2021, le Samsung Galaxie A52.

Le Samsung Galaxy A52 reçoit la mise à jour de mai 2022

Grâce au média spécialisé SamMobile, nous venons d’apprendre que le Samsung Galaxy A52 reçoit la mise à jour Android de mai 2022.

Cela se produit quelques semaines seulement après la mise à jour du terminal de milieu de gamme de la firme coréenne avec le correctif de sécurité d’avril, qui corrige un total de 88 vulnérabilités.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur le Galaxy A52 dans certains pays européens tels que l’Allemagne, le Kazakhstan, la Russie ou l’Ukraine avec le numéro de build A525FXXS4BVE1 et elle devrait être disponible très prochainement dans toutes les régions du continent européen, y compris l’Espagne.

Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de mai 2022 qui corrige une douzaine de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore les performances globales de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A52 est arrivé sur le marché au début de 2021 avec Android 11 et One UI 3.1, il y a quelques mois, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1 et recevra encore deux autres mises à jour du système d’exploitation à l’avenir.

Si vous possédez un Samsung Galaxy A52 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

