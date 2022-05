Tout est prêt pour le lancement du Xiaomi Mi Band 7 : certaines de ses fonctionnalités sont filtrées

Le Xiaomi Mi Band 7 est très proche : l’entreprise a déjà obtenu la certification nécessaire pour lancer son nouveau bracelet.

Si vous envisagez d’acheter un Xiaomi Mi Band 6, à ce stade de l’année, attendre peut être l’option la plus judicieuse. Comme nous l’avons appris, la société pékinoise a déjà obtenu la certification nécessaire pour mener à bien le lancement de la nouvelle génération de son bracelet intelligent, et son arrivée semble imminente.

C’est ainsi qu’ils le disent de GizChina, où ils font écho au rapport de certification qui indique que le Xiaomi Mi Band 7, ou Xiaomi Smart Band 7, est presque prêt à arriver sur le marché.

Le Xiaomi Band 7 aura un écran AMOLED plus grand et un GPS intégré

Il y a quelques semaines, nous avons déjà passé en revue certaines des fonctionnalités que le nouveau bracelet intelligent de Xiaomi intégrerait, notamment des options telles qu’un mode « Always on Display », différents modes de vibration pour les notifications, un mode d’économie d’énergie, des alarmes intelligentes et bien plus encore.

Maintenant, en plus, il est indiqué que le Xiaomi Mi Band 7 serait disponible en deux variantes, avec et sans connectivité NFC, dans les deux cas avec un écran de 1,56 pouces de diagonale et la technologie AMOLED, avec une résolution de 490 x 192 pixels.

L’arme secrète de Xiaomi pour ses prochains bracelets intelligents : les écrans flexibles

Sa batterie aura une capacité de 250 mAh, et comme nouveautés, le GPS intégré au bracelet lui-même, de nouveaux modes sportifs comme l’aérobic ou la Zumba sont inclus.

Le Xiaomi Mi Band 6 a été présenté en mars de l’année dernière, accompagnant le Xiaomi 11. Le lancement de la nouvelle génération devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines, peut-être avant d’entrer dans les mois d’été.

Très probablement, le lancement aura d’abord lieu en Chine, avant d’annoncer sa disponibilité sur le marché mondial. Il faudra donc attendre encore un peu avant de pouvoir voir la nouvelle génération du bracelet intelligent le plus célèbre en magasin.

