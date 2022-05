Nokia N73 : encore un retour de Nokia, mais celui-ci sans trop de nostalgie et avec 200 mégapixels

Motorola et Xiaomi ne seront pas les seuls à être là, car Nokia est la prochaine firme qui est déjà derrière le prometteur capteur Samsung HP1 de 200 mégapixels.

Depuis qu’ils sont revenus sous l’égide de HMD Global, il semble que chez Nokia il soit toujours temps de ressusciter des mobiles légendaires, probablement parce que l’idée fonctionne encore mieux que leurs smartphones Android, certainement abandonnés et en attente de nouvelles intéressantes.

Pas en vain, on a déjà vu arriver le Nokia 3310 4G et le mobile Matrix, le Nokia 8110, et bien que la firme nordique ait longtemps flirté avec le Xpress Music, il semblerait qu’enfin le prochain à revenir sur le ring sera le Nokia N73, bien que dans ce cas 100% repensé comme un smartphone des temps contemporains.

Les confrères de SamMobile nous en ont parlé en suivant la piste des médias chinois, et puisque les plus astucieux se demanderont déjà ce qu’est en train de faire un site spécialisé dans Samsung en publiant cette nouvelle, l’intérêt est que Nokia doterait le nouveau N73 d’un 5- appareils photo à système photographique rapide avec le capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels que Motorola allait lancer.

Chez Nokia, ils veulent maintenant ressusciter leur gamme N qui réunissait ces premiers téléphones « intelligents » avec Symbian, bien que ce nouveau Nokia N73 2022 vienne avec un tout nouveau design et devienne un smartphone « premium » avec 5 caméras et un capteur principal de 200 mégapixels.

Nokia ressuscite l’un de ses téléphones les plus légendaires avec un design renouvelé et élégant

Ramener la série N de Nokia aurait du sens, car ces appareils faisaient autrefois partie de ces premiers smartphones rudimentaires qui utilisaient Symbian pour nous permettre d’installer des applications et d’étendre l’expérience téléphonique de l’époque.

En tout cas, Nokia ne ferait pas ici appel à la nostalgie autrement que dans le nom de l’appareil, puisque le design serait complètement nouveau suivant les canons actuels de tout mobile haut de gamme, installant également un système photographique très performant et très polyvalent .

Ainsi, en l’absence de détails sur le matériel ou plus de précision avec le design et les lignes à suivre, il semble que Nokia utilisera également le capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels qui promet tant depuis des mois mais n’a pas encore réussi à s’en approcher. le marché, accompagné pour l’occasion de quatre appareils photo supplémentaires, sûrement un ultra grand angle, le téléobjectif, un capteur de profondeur et même un pour les macros ou le monochrome qui améliorerait le traitement des images.

Le nouveau Samsung ISOCELL HP1 promet pour ses chiffres, avec 200 mégapixels de 0,64 μm et au format 1/1,22″, étant également capable d’utiliser la technologie ‘pixel-binning’ regroupant 16 pixels en 1 pour capturer plus de lumière et d’informations et atteindre des niveaux élevés – des résultats de qualité dans presque toutes les conditions.

Nous ne savons pas trop, c’est la réalité, mais si ce curieux design arrière avec un module brillant en forme de couteau se confirme, nous saurons que Nokia cherchera au moins une nouvelle ligne représentative et très différente de tout le reste, brisant avec ses lignes plus classiques et élégantes au profit de l’originalité.

Nous verrons quand ce nouveau Nokia N73 mis à jour arrivera en 2022, et nous serons attentifs à vous donner tous les détails. Pour l’instant, nous ne pouvons que vous rappeler que ce Samsung ISOCELL HP1 est un capteur de 200 mégapixels d’une taille de 0,64 μm et d’un format 1/1,22″, capable de binning avec une nouvelle technologie appelée ChameleonCell pouvant regrouper jusqu’à 16 pixels au en même temps pour conserver une seule image de 12,5 MP avec beaucoup plus d’informations sur la scène.

C’est sans aucun doute l’appareil photo parfait pour offrir une polyvalence avec plus de résolution dans des conditions optimales et la même qualité se traduit par des tailles plus restreintes lorsqu’il y a moins de lumière, étant également capable de capturer des vidéos 8K et d’effectuer un zoom numérique sans perte grâce à sa taille énorme.

