Les prétendues fuites du Samsung Galaxy Z Flip 4, et c’est comme nous l’avions imaginé

À la surprise de personne, l’évolution se fera dans la charnière et dans certains détails de raffinement, mais le design du Galaxy Z de quatrième génération de Samsung sera quasiment identique à celui des Fold3 et Flip3.

Si nous ne savions pas que Samsung s’entendait très bien avec Google ces derniers temps, la plupart d’entre nous croiraient sûrement que le géant sud-coréen a voulu contre-programmer Google I/O 2022, et c’est que si hier nous avons vu le futur Galaxy Z Fold4 filtré en détail, aujourd’hui nous avons également vu plus de mouvements, avec le Galaxy Z Flip4 comme protagoniste nous montrant son design sous tous les angles.

Les collègues de 91mobiles nous ont dit, qui depuis l’Inde ont eu accès avec Steve Hemmerstoffer, le leaker populaire OnLeaks, à certains matériaux graphiques de cette quatrième génération du Galaxy Z Flip, un smartphone qui sera sûrement mis à jour à l’intérieur avec du matériel du dernier lot , mais cela ne changera pas trop du moins si on le regarde de l’extérieur, malheureusement pour ceux qui s’attendaient à un changement radical.

Oui, il continuera d’avoir cette touche mode avec de nouvelles couleurs, cela avait déjà été divulgué précédemment, mais sa conception et sa construction sont certainement identiques à celles du Galaxy Z Flip3, sans changements dans le format ou dans les matériaux, la disposition de les éléments ou la finition finale de l’appareil.

Très probablement, Samsung nous présentera une mise à jour matérielle logique, mais ses nouveaux Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 nous seront assez familiers du moins si on les regarde de l’extérieur… Ils sont identiques à la génération précédente !

Ce sont les nouvelles couleurs Samsung pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Il y aura des changements mineurs, c’est vrai, mais les sources indiquent qu’ils seront réduits aux dimensions et aux couleurs susmentionnées, puisque le facteur de forme sera le même avec Gorilla Glass Victus et Armor Aluminium comme protagonistes, en gardant les deux tons contrastés en façade pour loger et « cacher » les caméras et l’écran auxiliaire.

Le panneau flexible sera à nouveau étroit et allongé, et nous espérons évidemment que Samsung a amélioré cette charnière pour éviter ces horribles plis qui gâchent un peu l’expérience utilisateur.

Nous reverrons la caméra interne sur un trou centré, et tous les éléments de connectivité seront regroupés dans le cadre inférieur, à la fois l’USB type-C et le microphone principal, le haut-parleur ou l’emplacement pour la carte nanoSIM. Sur le côté droit se trouvent le lecteur d’empreintes digitales et les boutons de volume, ce sont bien d’autres habillages sur un appareil déjà connu.

En ce qui concerne le matériel, la vérité est qu’il n’y a pas eu beaucoup d’informations à ce jour, mais il est apparu que le panneau flexible Dynamic AMOLED aura à nouveau une diagonale de 6,7 pouces et que le chipset sera sûrement à nouveau d’origine Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1+ pour plus de panneaux avec la dernière technologie 4 nanomètres de TSMC.

Nous devrons attendre pour en savoir plus sur ce Galaxy Z Flip4, mais la vérité est que nous pouvons déjà anticiper qu’il n’y aura pas beaucoup de surprises avec un smartphone avec une apparence familière et des options bien connues… Qu’en pensez-vous ? Vous attendiez-vous à des changements plus radicaux ?

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

