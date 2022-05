Puissante, étanche et avec 16 heures d’autonomie : cette enceinte sans fil Sony dégringole

L’enceinte Sony SRS-XB13 tombe à 42 euros, une occasion unique d’obtenir un modèle compact, puissant et doté d’une grande autonomie.

Une enceinte sans fil est un appareil très utile pour écouter de la musique où et quand vous le souhaitez. Si vous voulez qu’une enceinte soit toujours sur vous, il est important qu’elle soit compacte et, bien sûr, qu’elle ait une bonne qualité sonore. Toutes ces fonctionnalités sont présentes dans la Sony SRS-XB13, une enceinte Bluetooth qui descend désormais à 42 euros sur Amazon.

De plus, sa batterie dure jusqu'à 16 heures, vous n'aurez donc pas à vous soucier du chargeur de temps en temps. Si vous avez Amazon Prime, le Sony SRS-XB13 arrivera chez vous le lendemain de l'achat.

Achetez l’enceinte Sony SRS-XB13 pour seulement 42 euros

Il existe plusieurs caractéristiques de conception du Sony SRS-XB13 que nous trouvons très intéressantes à acheter. Le premier est le fait qu’il a une taille compacte, vous pouvez donc facilement le ranger dans votre sac à dos pour l’emporter avec vous. Il possède une sangle détachable très utile pour l’attacher à la poignée du sac à dos, du sac ou même de votre pantalon. Il ne pèse qu’environ 250 grammes, vous pouvez donc voir qu’il s’agit d’un appareil très confortable.

De sa conception, nous soulignons également le fait qu’il a une protection IP67, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Pour cette raison, le Sony SRS-XB13 peut être votre meilleur accessoire pour l’été, vous pouvez l’emmener à la plage et à la piscine. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est disponible dans une large gamme de couleurs, le tout pour 42 euros sur Amazon, vous n’avez donc plus qu’à choisir en fonction de vos préférences.

De petite taille, avec une bonne qualité sonore et une batterie longue durée, le Sony SRS-XB13 est un excellent choix.

Notre protagoniste est équipé d’un haut-parleur de 46 millimètres chargé d’offrir un son clair et puissant avec un accent particulier sur les basses. Dans la boîte vient un câble USB-C avec lequel on peut facilement recharger sa batterie. Ici une question se pose : quelle est son autonomie ? Eh bien, le Sony SRS-XB13 peut vous offrir jusqu’à 16 heures de musique sans passer par le chargeur.

Pour se connecter à votre mobile ou à l’appareil à partir duquel vous enverrez l’audio, cette enceinte utilise le Bluetooth 4.2. Il est doté de la technologie Fast Pair de Google, de sorte que votre smartphone ou tablette Android le reconnaîtra instantanément lorsque vous l’allumerez. Par la suite, il suffira de toucher un bouton pour réaliser l’appairage.

En bref, le Sony SRS-XB13 est un haut-parleur compact mais très puissant qui peut résister à des heures et des heures de plaisir. Si vous souhaitez mettre un peu de musique dans vos réunions entre amis et en famille, ce modèle est un excellent choix pour seulement 42 euros sur Amazon.

