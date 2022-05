realme 9 et realme 9 5G : le nouveau milieu de gamme abordable de realme met l’accent sur la photographie

Les nouveaux realme 9 et realme 9 5G sont désormais officiels, avec des designs accrocheurs et des fonctionnalités intéressantes pour un prix réduit.

La nouvelle génération de smartphones milieu de gamme de Realme est arrivée. Les nouveaux realme 9 et realme 9 5G ont été officiellement présentés, et ils arrivent dans le but de voler la notoriété que des modèles tels que le Redmi Note 11 avaient acquis.

Bien qu’ils fassent partie de la même famille, les deux modèles offrent des fonctionnalités différentes qui méritent d’être prises en compte.

realme 9 et realme 9 5G, toutes les informations

realme 9 et realme 9 5G, fiche technique spécifications vrai moi 9 realme 9 5G Dimensions 160,2 x 73,3 x 7,99 mm

178 grammes 162,5 x 74,8 x 8,5 mm

188 grammes Filtrer Super AMOLED de 6,4 pouces

2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 1000 nits IPS de 6,5 pouces

2400 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 680

Processeur : 4 Cortex-A73 à 2,4 GHz + 4 Cortex-A53 à 1,9 GHz

GPU : Adreno 610 Qualcomm Snapdragon 695 RAM 6/8 Go LPDDR4x 4/6 Go LPDDR4x Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 Stockage 128 Go UFS 2.1 extensible par microSD 64/128 Go UFS 2.1 extensible par microSD appareils photo Arrière:

-Samsung ISOCELL HM6 108 MP, f/1.75, Objectif 6P

-8MP ultra grand angle f/2.2

Macro 2MP f/2.4

Frontale :

-Sony IMX471 16MP f/2.45 Arrière:

– 50MP f/1.8

-Appareil photo noir et blanc pour les portraits

– caméra macro

Frontale :

– 16MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 33W Dart Charge 5000mAh

Charge rapide 18W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Bluetooth 5.2

USB Type-C

Double SIM + microSD

Prise casque 3,5 mm lecteur d’empreintes digitales latéral

Bluetooth 5.1

USB Type-C

Double SIM + microSD

Prise casque 3,5 mm

Le realme 9 dans sa version sans 5G arrive avec un cuir entièrement en plastique, dont l’arrière laisse toute la place au module caméra dirigé par le capteur Samsung HM6 avec une résolution de 108 mégapixels. À côté, il y a un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un capteur macro de 2 mégapixels.

Sa face avant est occupée par un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 hertz et un lecteur d’empreintes digitales intégré. Il s’agit d’une légère avancée par rapport au panneau realme 8, qui, malgré la même technologie Super AMOLED et la même résolution Full HD, avait toujours 60 hertz comme taux de rafraîchissement.

Tout cela est épaulé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680, associé à 6 ou 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 Go extensible par micro SD. La batterie a une capacité de 5000 mAh et peut se recharger à une puissance maximale de 33 W à l’aide du chargeur inclus dans la boîte.

De son côté, la version 5G de cette famille ajoute un écran légèrement plus grand, de 6,5 pouces de diagonale, mais utilisant la technologie LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, le design est un peu moins frappant que celui de la version sans connectivité 5G, et son système de caméra est dirigé par un capteur de 50 mégapixels.

Dans ce cas, nous avons le processeur Smapdragon 695, avec un modem 5G. Il est disponible avec 4 ou 6 Go de stockage interne et 64 ou 128 Go de stockage interne.

Ce qui ne change pas, c’est la batterie : 5000 mAh, bien que le système de charge rapide abaisse sa puissance maximale à 18 W.

Prix ​​des realme 9 et 9 5G et quand ils peuvent être achetés

Il est possible d’acheter le realme 9 5G en Espagne dès le jour de sa présentation, via les distributeurs habituels de l’entreprise dans le pays : Amazon, MediaMarkt, El Corte Inglés, PcComponentes ou AliExpress, entre autres. Le realme 9 arrivera à partir du 17 mai.

Le realme 9 peut être acheté en trois couleurs différentes : or des dunes, noir météore et blanc interstellaire, et dans deux configurations de stockage différentes. Pour sa part, le realme 9 5G est disponible dans les couleurs noir météore et blanc interstellaire, également dans deux configurations de stockage.

realme 9 4G – 6 Go + 128 Go : 279,99 euros

realme 9 4G – 8 Go + 128 Go : 299,99 euros

realme 9 5G – 4 Go + 64 Go : 249,99 euros

realme 9 5G – 4 Go + 128 Go : 279,99 euros

De plus, à l’occasion du lancement de l’appareil, realme réalisera une promotion qui durera jusqu’au 21 mai, grâce à laquelle il sera possible d’obtenir l’un ou l’autre des deux appareils à prix réduit dans n’importe laquelle de ses configurations :

realme 9 4G – 6 Go + 128 Go : 249,99 euros

realme 9 4G – 8 Go + 128 Go : 279,99 euros

realme 9 5G – 4 Go + 64 Go : 229,99 euros

realme 9 5G – 4 Go + 128 Go : 259,99 euros

Sujets apparentés : Realme