Oukitel WP20 est maintenant disponible en pré-commande au meilleur prix

Oukitel a annoncé que le dernier téléphone robuste à bas prix, le WP20, sera disponible le 23 mai sur AliExpress, à un prix abordable pour la plupart des consommateurs, avec des caractéristiques de téléphone robuste décentes.

Pendant la période de la première mondiale (23-27 mai), vous pouvez obtenir un WP20 à 89,99 $, ce qui représente presque une réduction de 55%. Agissez vite maintenant, vous ne pouvez pas manquer cette chance de saisir ce smartphone robuste et élégant au prix le plus bas. Par la suite, le prix du WP20 passera au prix de détail normal.

Oukitel a consacré plus d’efforts à l’expérience utilisateur en concevant ce téléphone compact et léger, et il dispose également d’une énorme batterie, de la robustesse, et plus encore.

Ce smartphone compact et robuste est livré avec des supports puissants.

Le WP20 est doté d’une forme compacte et d’un design en creux à l’arrière pour offrir à l’utilisateur une sensation de confort. Il est disponible en 3 couleurs (Noir Calme, Orange Tropicale, et Vert Eco). Son corps léger ne compromet pas non plus la qualité.

Ce téléphone est un appareil robuste amélioré, conçu pour résister à des environnements extrêmes : il est étanche à l’eau, à la poussière et aux chutes. Sa résistance certifiée de niveau militaire a été améliorée pour atteindre le niveau MIL-STD-810H, qui est la dernière version de MIL-STD-810. De plus, les 4 coins renforcés peuvent mieux résister à diverses chutes et chocs imprévisibles.

La grande capacité de la batterie de 6300mAh peut vous soutenir pendant 4 à 5 jours d’utilisation active sans recharge constante. La fonction de recharge inversée de la WP20 vous permet également d’alimenter vos autres appareils car elle peut servir de bloc d’alimentation portable.

Exécutant le dernier système Android 12, il apporte de nouvelles fonctionnalités impressionnantes, en particulier l’interface utilisateur, les changements de confidentialité et les améliorations de performance.

Équipé de caméras Samsung 20MP Dual AI à l’arrière et 5MP à l’avant, le WP20 est celui qui vous permettra d’enregistrer les meilleurs moments de votre vie avec clarté. L’écran HD+ de 5,93 pouces est protégé par un verre anti-rayures. La fonction Face ID est une autre fonctionnalité pratique, qui vous permet de déverrouiller votre WP20 plus facilement et en toute sécurité.