Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13

Attendez-vous la mise à jour vers Android 13 ? Si vous possédez l’un de ces appareils, vous pourrez bientôt profiter de la nouvelle version d’Android.

Android 13 est la dernière version du système d’exploitation de Google, qui sortira à la fin de l’été 2022. Comme chaque année, la mise à jour commencera son déploiement parmi les appareils de la série Google Pixel, avant de commencer à atteindre le reste des modèles de Google. différents fabricants.

Au fil du temps, les marques annoncent la disponibilité d’Android 13 sur leurs différents appareils. Nous allons examiner quels sont les mobiles et les tablettes qui vont être mis à jour vers Android 13, et quand ils le feront, dans les cas où il y a des dates confirmées.

Avant de continuer, il convient de mentionner que la liste ne contient pas tous les modèles compatibles avec la mise à jour. Seuls ceux dont les marques ont publiquement confirmé qu’elles seront mises à jour sont inclus, soit par le biais d’une déclaration, soit par les conditions de leurs politiques de support respectives. Par conséquent, au fil du temps, de nouveaux modèles seront ajoutés au fur et à mesure que les fabricants annonceront leurs plans de mise à jour.

Téléphones ASUS qui seront mis à jour vers Android 13

Une année de plus, ASUS a décidé de rejoindre la liste des marques qui offrent à leurs consommateurs la possibilité de tester la dernière version disponible d’Android via un programme bêta. Pour le moment, cette version est disponible pour le ZenFone 8.

Téléphones Google Pixel qui seront mis à jour vers Android 13

Comment pourrait-il en être autrement, le Google Pixel recevra la mise à jour, étant les premiers modèles à pouvoir mettre à jour vers la version la plus récente. Tous les modèles de la série sortis à partir de 2019 sont compatibles avec Android 13.

Pixel 6 Pro – Bêta maintenant disponible

Pixel 6 – Bêta désormais disponible

Pixel 6a

Pixel 5a 5G – Bêta désormais disponible

Pixel 5 – Bêta maintenant disponible

Pixel 4a (5G) – La version bêta est maintenant disponible

Pixel 4a – Bêta maintenant disponible

Pixel 4 XL – Bêta maintenant disponible

Pixel 4 – Bêta maintenant disponible

Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

Téléphones Lenovo qui seront mis à jour vers Android 13

Pour le moment, Lenovo n’a confirmé la mise à jour que pour l’un de ses appareils : la tablette Lenovo P12 Pro.De plus, il est déjà possible de tester la version bêta d’Android 13 sur ledit équipement.

Téléphones Nokia qui seront mis à jour vers Android 13

Bien que la politique de mise à jour de Nokia se soit dégradée petit à petit depuis son retour sur le marché de la téléphonie grâce à Android, la marque s’attache toujours à proposer des versions bêta des dernières éditions du système à certains de ses consommateurs. Dans ce cas, les propriétaires du Nokia X20 peuvent déjà profiter d’Android 13 en version bêta. Plus tard, d’autres modèles viendront s’ajouter à la liste.

Téléphones OnePlus qui seront mis à jour vers Android 13

Bien que le logiciel mobile OnePlus dépende désormais des avancées de ColorOS, la marque continue de proposer en avant-première les prochaines versions d’Android à ses consommateurs. Les personnes qui ont un OnePlus 10 Pro peuvent essayer la dernière version maintenant.

Téléphones OPPO qui seront mis à jour vers Android 13

Un bon nombre de terminaux OPPO devraient être mis à jour vers Android 13. Cependant, la société chinoise n’a pas encore partagé une liste complète des appareils qui recevront la nouvelle version.

Au lieu de cela, il a lancé un programme bêta ColorOS basé sur Android 13 pour deux de ses derniers produits phares.

Téléphones Realme qui seront mis à jour vers Android 13

À ce jour, le realme GT 2 Pro est le seul modèle realme avec la mise à jour Android 13 confirmée et un programme bêta disponible. Malgré cela, on s’attend à ce qu’il y ait au moins 35 mobiles realme différents avec la mise à jour vers Android 13 disponible tôt ou tard.

Téléphones Samsung qui seront mis à jour vers Android 13

Samsung ne propose pas encore de programme bêta Android 13 pour ses appareils. Cependant, c’est la marque avec la politique de mise à jour la plus claire et la mieux définie, grâce à laquelle nous savons qu’il y aura plus de 70 téléphones et tablettes avec la mise à jour confirmée.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxie S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy ZFold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxie A73

Galaxie A53

Galaxie A33

SamsungGalaxy A71 5G

Galaxie A71

SamsungGalaxy A51 5G

Galaxie A51

Galaxie A52

SamsungGalaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Galaxie A72

Samsung Galaxy A Quantique

Samsung Galaxy Quantique 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxie A32

Samsung Galaxy A32 5G

Galaxie A22

SamsungGalaxy A22 5G

Galaxie A23

Galaxie A13

Galaxie A03

Samsung Galaxy M42 5G

Galaxie M12

SamsungGalaxy M62

Galaxie M01

SamsungGalaxy M22

SamsungGalaxy M31

SamsungGalaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Galaxie M33

Galaxie M23

Samsung Galaxy F42 5G

Galaxie F62

Galaxie F12

Galaxie F22

Galaxie F23

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Téléphones Sharp qui seront mis à jour vers Android 13

Ce n’est peut-être pas une marque de smartphones très populaire en Occident, mais la firme japonaise Sharp a déjà rejoint le programme bêta d’Android 13 avec l’un de ses derniers modèles phares.

Téléphones Tecno qui seront mis à jour vers Android 13

Tecno, la société populaire qui concentre ses activités sur le marché indien, a également tendance à offrir un bon support pour ses appareils.

Quand Android 13 arrivera-t-il sur votre mobile ?

Mobiles Vivo qui seront mis à jour vers Android 13

Comme OPPO, sa société sœur vivo a également commencé à proposer un programme bêta Android 13 pour l’un de ses derniers produits phares.

Téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers Android 13

Nous avons une idée plus ou moins claire des téléphones Xiaomi qui ne seront pas mis à jour vers Android 13, ainsi que de ceux qui pourraient recevoir la mise à jour vers MIUI 14. Cependant, la réalité est que, pour l’instant, la marque n’a que confirmé trois appareils compatibles avec la mise à jour :

Téléphones ZTE qui seront mis à jour vers Android 13

ZTE est une autre des marques qui a commencé à tester Android 13 sur l’un de ses appareils phares, le récent ZTE Axon 40 Ultra présenté en Chine il y a quelques jours à peine.

