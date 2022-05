Adobe Content Scheduler : l’aide indispensable pour créer du contenu sur les réseaux sociaux

Adobe Content Scheduler est un outil fondamental pour votre entreprise qui vous permet de créer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux.

La création de contenu de qualité pour les réseaux sociaux est un facteur important qui a beaucoup de poids spécifique pour notre entreprise. Pour y parvenir, Adobe met à notre disposition Content Scheduler, un planificateur pour que vos publications sur les réseaux sociaux soient publiées quand vous le souhaitez sans que vous ayez à faire grand chose. Il s’agit d’Adobe Content Scheduler.

Adobe Content Scheduler, aide dans les réseaux sociaux pour votre entreprise

En décembre dernier, Adobe a annoncé l’acquisition de ContentCal, qui a été la graine de ce nouveau programme. Avec lui, la possibilité de créer du contenu de qualité, des publications pour les réseaux sociaux et le marketing de contenu est mise à la disposition de tous. Bien que toutes les fonctionnalités ne soient pas initialement disponibles car elles sont encore en cours de développement, Adobe Content Scheduler dans Express est une percée. Désormais, vous pourrez travailler de manière optimale et faire en sorte que votre entreprise génère du contenu de qualité pour les réseaux.

Les 4 P dont vous avez besoin

Oui, Adobe a pensé à un outil unique pour s’assurer que votre contenu sur les réseaux sociaux est un engagement à travailler facilement et à obtenir un contenu frais et dynamique qui fonctionne. Comment? Très simple, grâce au 4 P.

Planifier

Vous serez en mesure de produire et de planifier du contenu pour des campagnes sur les médias sociaux. Un calendrier unique par glisser-déposer vous permet de gérer la fréquence de publication sur les réseaux sociaux.

Programme

L’une des fonctions les plus utiles, celle de pouvoir configurer exactement quand un contenu va être publié. De cette façon, votre intervention ne sera pas nécessaire à ce moment-là. Vous pouvez créer ce contenu quand vous le souhaitez, qui sera publié au moment qui vous convient le mieux.

Aperçu

Vous avez la possibilité de prévisualiser le contenu produit tel qu’il sera vu par vos abonnés. Tous individuellement, pouvant apporter les modifications dont vous avez besoin à tout moment.

publier

Nous savons que la meilleure chose à faire est d’avoir plusieurs profils sur les réseaux sociaux les plus utilisés pour toucher votre public cible. Depuis Adobe Content Scheduler, vous pouvez gagner beaucoup de temps, car vous pouvez tout faire depuis le même endroit et permettre à la publication de sortir sur tous les réseaux en même temps. Les réseaux que vous pouvez utiliser sont Facebook, Twitter et Instagram, pouvant publier autant de fois que vous le souhaitez. En tout cas, d’Adobe, ils signalent qu’ils travaillent déjà sur l’inclusion de plus de réseaux sociaux.

Comment obtenir Adobe Content Scheduler

Pour pouvoir utiliser ce planificateur de contenu sur les réseaux sociaux, vous devez être abonné au forfait Adobe Express Premium. À l’heure actuelle, toutes les fonctionnalités de Content Scheduler ne sont disponibles que dans l’application Web Adobe Express. Un format idéal pour ceux qui ont une entreprise ou une entreprise, qui peuvent utiliser les avantages offerts par ce créateur de contenu pour les réseaux sociaux. Des travaux sont également en cours pour rendre Adobe Content Scheduler disponible en tant qu’application mobile, afin que ce que vous publiez sur les réseaux sociaux puisse être fait depuis votre téléphone.

Pour ceux qui ne font pas encore partie du plan Adobe Express Premium, mais qui souhaitent connaître les avantages qu’apporte Content Scheduler, ils peuvent demander un essai de 30 jours sans aucun engagement. De cette façon, vous pourrez apprécier les avantages d’un développement qui peut changer la façon dont votre entreprise fait face au défi de créer du contenu pour les réseaux sociaux qui se démarque.

Adobe Content Scheduler vous permet de mettre votre créativité au travail et de rendre notre mise en réseau intéressante. L’importance de pouvoir générer du contenu de qualité sur les réseaux est un facteur fondamental pour toute entreprise ou entreprise. Tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux est plus abordable pour votre public cible, donc avoir une présence sur ces canaux doit être pratiquement une obligation.

