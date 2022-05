Ce qui a été présenté à Google I/O 2022 : toute l’actualité du jour 1

Si vous êtes arrivé en retard à Google I/O 2022, ne paniquez pas, ne cherchez pas d’informations car nous collectons ici toutes les actualités que Google nous a présentées à Mountain View.

Il n’est pas toujours facile de suivre des événements importants tels que Google I/O 2022, et en très peu de temps, le géant de Mountain View a condensé toutes les nouvelles qui atteindront ses services et son écosystème dans les mois à venir, le faisant également à un moment étrange, en particulier l’Espagne, qui évidemment en raison de l’écart avec la Californie a commencé la Keynote principale de l’événement à 19h00 alors que la plupart d’entre nous sont encore avec nos tâches quotidiennes.

De plus, ces conférences Google sont généralement extrêmement fastidieuses en raison de la quantité d’informations et parce qu’elles ne sont généralement pas tellement axées sur l’utilisateur, mais plutôt sur les fonctionnalités et les améliorations des principaux services Google, qui cette année en tout cas ont laissé beaucoup de place pour le département matériel dirigé par Rick Osterloh.

Et oui, les amis, ce Google I/O 2022 a été l’un des plus divertissants de ces dernières années, alors pour les retardataires et pour tous ceux qui veulent des informations d’un coup et à petites doses, ici nous vous laisserons tous condensés les articles que nous avons publiés tout au long de l’après-midi avec toutes les nouvelles et les gadgets que Sundar Pichai et son équipe nous ont présentés à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View.

Mais avant de commencer et sans créer de précédent, ici la première chose est toujours de vous laisser un accès direct au streaming de l’événement, au cas où quelqu’un voudrait encore jeter un œil à la conférence Google en entier sachant qu’elle dure presque 3 et une demi-heure. Il vous faudra du temps et de la patience !

Et maintenant oui, commençons par tout ce que Google I/O 2022 a donné et ne nous attardons pas plus loin, car en réalité cette fois il y a beaucoup à dire.

Voici toutes les actualités de Google I/O 2022

logiciels et services

Google Maps inaugure la « vue immersive » : voilà comment ça marcheLes 3 nouveautés de l’assistant Google présentées à Google I/O 2022Les cartes de paiement virtuelles débarquent sur Android et Chrome pour rendre vos achats plus sécurisésGoogle Wallet est officiel : le plan de Google pour remplacer votre ancien portefeuille avec un numérique

androïde 13

Android 13 Beta 2 est maintenant disponible : toutes les actualités et téléphones compatibles Android 13 : actualités, téléphones compatibles, date de sortie et tous les détails

Appareils « fabriqués par Google »

Google Pixel 6a : format compact et processeur Tensor dans le Pixel pas cher de 2022Le nouveau Pixel 6a de Google arrivera le 21 juillet : 449 $ et 5 ans de mises à jourPixel Buds Pro : les nouveaux écouteurs de Google font leurs débuts avec la suppression active du bruit et « l’audio spatial » Google annonce le Pixel 7 : elles arriveront à l’automne avec un design renouveléGoogle Pixel Watch : la première montre intelligente de Google arrive avec WearOS et l’intégration avec FitbitLa Google Pixel Tablet arrivera en 2023 : ce sera son design

