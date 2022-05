Google Wallet est officiel : le plan de Google pour remplacer votre ancien portefeuille par un portefeuille numérique

Google Wallet est le nouveau « portefeuille numérique » de la société, bientôt disponible sur Android et iOS.

Google Wallet est officiel. Pas la version qui a disparu il y a plusieurs années pour faire place à Android Pay, qui deviendra plus tard Google Pay. Google a annoncé une nouvelle version de son portefeuille numérique, qui arrivera sur Android et iOS dans les prochaines semaines.

La nouvelle version de Google Wallet vous permettra de stocker des cartes de paiement, des cartes d’embarquement, des certificats de vaccination, des documents d’identité et bien plus encore.

Google Wallet sera d’abord disponible aux États-Unis, mais devrait éventuellement atteindre d’autres régions du monde au fil du temps. L’Espagne est incluse parmi les pays où l’application atterrira.

Selon Google, Google Wallet et Google Pay coexisteront en tant que marques, mais Pay sera relégué à une position de service de paiement, et non à une plateforme où sont hébergées nos cartes de crédit ou de débit, nos pièces d’identité ou nos cartes d’embarquement.

Google Wallet sera un portefeuille « proactif » et « intelligent », doté de fonctions intéressantes que l’entreprise a définies comme suit :

Si vous avez enregistré votre carte d’embarquement pour un vol dans Google Wallet, vous serez informé des retards et des changements de porte. Lorsque vous vous rendez à un concert, vous recevrez une notification sur votre téléphone à l’avance, vous rappelant vos billets enregistrés.

De plus, Wallet sera intégré à Android et à d’autres applications Google, pour offrir à l’utilisateur des informations pertinentes à tout moment :

Wallet fonctionne également avec d’autres applications Google : par exemple, si vous prenez le bus pour voir un ami et recherchez un itinéraire sur Google Maps, votre carte de transport et votre solde apparaîtront à côté de l’itinéraire. Si vous manquez d’équilibre, vous pouvez toucher et en ajouter d’autres. Nous vous donnerons également un contrôle total sur la façon dont les éléments de votre portefeuille sont utilisés pour permettre ces expériences ; par exemple, les informations personnelles de votre pass vaccin COVID sont enregistrées sur votre appareil et ne sont jamais partagées sans votre permission, même avec Google.

La première édition de Google Wallet sera disponible cet été et viendra à la fois sur Android et WearOS.

