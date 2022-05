Le nouveau Pixel 6a de Google arrivera le 21 juillet : 449 $ et 5 ans de mises à jour

Le tout nouveau Pixel 6a, plus abordable, est déjà là (ou plutôt presque là), car Google a fixé des dates et des prix aux I/O 2022 et il semble que cela prendra encore un peu plus de temps.

Google va y aller très facilement lorsqu’il s’agit de lancer ses nouveaux appareils sur le marché, et ce malgré le fait que le géant de Mountain View a répondu à toutes les attentes en présentant une famille complète de produits qui comprend enfin non seulement le Pixel 6a , mais aussi la confirmation du Pixel 7 et des non publiés Pixel Tablet, Pixel Buds Pro et Pixel Watch, la vérité est que tous les gadgets vont mettre beaucoup de temps à arriver sur le marché.

Comme prévu, le premier à débarquer sera ce Pixel 6a qui deviendra de droit le smartphone le plus vendu de tous ceux fabriqués par Google, bien que nous autres passionnés devrons baisser l’illusion car le terminal n’arrivera que le 21 juillet prochain pour ses premiers marchés, qui n’ont pas non plus été confirmés.

Nous connaissons le prix, que Google a fixé à 449 dollars pour le marché américain, ce qui devrait signifier qu’en Espagne, ils coûtent au moins 449 euros au lancement, du moins si l’on regarde l’échange 1: 1 habituel de ce type. d’appareils. Évidemment, ce point devra être confirmé ultérieurement.

De plus, Google confirme également qu’il suivra Samsung avec 5 ans de support de mise à jour pour ses nouveaux mobiles Pixel, bien qu’il précise que cela ne signifie pas qu’ils recevront 5 mises à jour Android majeures. L’idée est d’offrir une sécurité aux utilisateurs, qui recevront des correctifs importants pendant au moins 5 ans.

Google Pixel 6a : format compact et processeur Tensor dans le Pixel pas cher de 2022

Enfin, notez que les Google Pixel Buds Pro, les nouveaux écouteurs antibruit, arriveront également le 21 juillet, qui accompagneront le Pixel 6a au prix de 199$ aux États-Unis.

Tous les autres appareils n’ont été évoqués qu’avec des spécifications clés et leurs premières images, mais nous devrons attendre pour les connaître en profondeur car ils n’atterriront qu’à l’automne dans le cas du Pixel 7 et de la Pixel Watch, et nous devra même attendre jusqu’en 2023 quand nous Ils vendront la tablette.

Google veut notre argent mais nous laissera économiser semble-t-il… !

