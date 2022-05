Les cartes de paiement virtuelles débarquent sur Android et Chrome pour sécuriser vos achats

C’est ainsi que fonctionneront les cartes de paiement virtuelles qui arriveront dans Chrome à partir de cet été.

Google a un plan pour empêcher que votre carte de crédit ou de débit ne soit compromise lors d’un achat en ligne : masquez votre numéro.

Lors de Google I/O 2022, la société a annoncé l’arrivée de cartes virtuelles sur Android et Chrome. Grâce à eux, il sera possible d’utiliser des numéros de carte différents de la carte physique, afin de toujours la garder en sécurité.

Pour développer cette fonctionnalité, Google a travaillé avec certains des réseaux de cartes de crédit et de débit les plus populaires, notamment Visa, MasterCard et American Express. Comme annoncé par la société, les premiers utilisateurs à pouvoir utiliser cette fonction seront des résidents des États-Unis.

Le fonctionnement est simple : lors d’un achat en ligne sur Android ou Chrome, il sera possible d’utiliser la fonction carte virtuelle pour remplacer le vrai numéro de carte par une carte virtuelle générée par le système développé par Google.

Outre la couche de sécurité supplémentaire apportée par cette mesure, l’utilisation de cartes virtuelles devrait se traduire par une expérience d’achat plus rapide et plus agile, puisqu’il ne sera pas nécessaire de saisir le code CVV ou la date d’expiration de la carte.

Tout utilisateur souhaitant utiliser cette fonctionnalité peut vérifier si ses cartes sont compatibles via pay.google.com. Il est également prévu que la fonction soit disponible tôt ou tard sur les appareils iOS.

