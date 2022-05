Les 3 nouveautés de l’Assistant Google présentées à la Google I/O 2022

L’assistant Google a été l’un des protagonistes de Google I/O 2022 : ce sont les nouvelles qui ont été annoncées.

Une année de plus, l’assistant virtuel de Google a été l’un des grands protagonistes de la principale conférence Google I/O. Google Assistant a été la cible de certaines des améliorations sur lesquelles Google a travaillé au cours des derniers mois, et qui arriveront au fil du temps.

Au cours de la conférence, plusieurs changements importants ont été annoncés que nous passerons en revue ci-dessous :

regarde et parle

Avec Look and Talk, vous évitez d’avoir à dire les mots clés « Ok Google » lorsque vous souhaitez effectuer une requête via un écran intelligent Nest Hub Max.

À l’aide de la caméra intégrée à l’écran intelligent, l’assistant sera en mesure de détecter si une requête lui est adressée et de proposer une réponse en conséquence, sans qu’il soit nécessaire « d’activer » l’assistant avec la phrase typique.

Phrases rapides

De un modo similar a « Look and Talk », las « Quick Phrases » también nos evitan tener que decir las palabras clave en voz alta a la hora de ejecutar acciones como detener temporizadores o alarmas, controlar dispositivos de nuestro hogar conectado o consultar el tiempo , entre autres.

Un assistant plus proactif

Google a réussi à faire en sorte que l’assistant comprenne plus précisément notre façon de parler, de sorte que même si nous nous arrêtons avant de faire une requête, l’assistant est capable d’interpréter la pause et d’attendre que nous ayons fini.

Et, en cas d’impossibilité de terminer la requête, l’assistant utilisera les informations obtenues jusqu’à présent pour essayer de terminer la requête de manière proactive.

Les deux fonctionnalités commenceront à arriver sur Google Assistant à partir de cet été. Dans un premier temps, ils seront disponibles pour les utilisateurs aux États-Unis, mais on s’attend à ce qu’ils finissent tôt ou tard par atteindre le reste des régions du monde.

