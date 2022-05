Google Maps lance le "vue immersive": c’est comme ça que ça marche

L’une des nouveautés les plus curieuses annoncées par Google aux I/O 2022 : Immersive View sur Google Maps.

Lors de la conférence principale de Google I/O 2022, Google a annoncé les nouvelles fonctionnalités qui arriveront bientôt sur Google Maps.

Parmi tous, l’entreprise a mis un accent particulier sur la soi-disant « Immersive View », une nouvelle fonction

« Visitez » virtuellement une ville avec la nouvelle vue immersive de Google Maps

La soi-disant « Immersive View » de Google Maps est une évolution de la Street View classique. Grâce à cette fonctionnalité, Maps est capable de créer un modèle tridimensionnel réaliste d’une ville, combinant des images satellites avec des milliards de photos Street View pour créer une représentation fidèle.

Vue immersive dans @Google Maps est une nouvelle façon de découvrir à quoi ressembleront un quartier, un point de repère, un restaurant et un lieu – et même de se sentir comme si vous y étiez. Il utilise les avancées de la vision par ordinateur et de l’intelligence artificielle pour fusionner des milliards d’images Street View. #GoogleIO pic.twitter.com/DgJwwE03rQ —Google (@Google) 11 mai 2022

L’image sera disponible sur tous les types d’appareils mobiles via l’application Google Maps, même si elle ne sera initialement utilisable que dans plusieurs villes, dont Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo.

Le déploiement de cette fonction, ainsi que celui des autres nouveautés de Google Maps annoncées lors des I/O, aura lieu tout au long des prochains mois de cette année 2022.

