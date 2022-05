Sony Xperia 10 IV : le milieu de gamme le plus compact de Sony est mis à jour avec plus de puissance et de batterie

Le Sony Xperia 10 IV est le pari de la firme japonaise pour le difficile segment milieu de gamme en 2022. C’est tout ce qu’il propose.

En plus de renouveler sa série de flagships avec le nouveau Sony Xperia 1 IV, la marque japonaise a profité de son événement virtuel pour présenter au monde la nouvelle génération milieu de gamme, avec le Xperia 10 IV.

C’est, comme d’habitude, un appareil qui maintient une ligne continue par rapport au Xperia 10 III, mais qui introduit d’autres changements intéressants que nous passerons en revue ci-dessous.

Sony Xperia 10 IV, toutes les infos

Sony Xperia 10 IV, fiche technique spécifications Dimensions 154 × 67 × 8,3 mm

161 grammes Filtrer Écran OLED CinemaWide de 6 pouces

21:9

Résolution Full HD+

HDR

Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 6905 5G RAM 6 Go Système opératif Android 11 Stockage 128 Go appareils photo Arrière 12 mégapixels + téléobjectif 8 mégapixels (zoom optique 2X) + ultra-large 16 mégapixels | 8 mégapixels à l’avant Batterie 5000mAh Autres IP65/68, port casque 3,5 mm, lecteur d’empreintes digitales latéral, 360 Reality Audio, Hi-res Audio

En regardant sa fiche technique, il est facile de déduire que le Xperia 10 IV est pratiquement une copie conforme du Xperia 10 III sur le plan esthétique. Ses dimensions sont pratiquement identiques, si ce n’est que le nouveau modèle **est un peu plus léger –8 grammes–. Malgré cela, la marque a su le doter d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, soit 500 mAh de plus que le modèle de l’an dernier.

Son châssis est entièrement en plastique, et il se distingue par son format compact grâce à un écran de 6 pouces de diagonale au format 12:9. Ainsi, on parle d’un appareil plus étroit et un peu plus long que d’habitude.

Le panneau est AMOLED et a une résolution Full HD +. De plus, il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus,

Tout cela est soutenu par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec un modem 5G intégré, accompagné de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et Android 12 comme système d’exploitation.

Le système de caméra se compose d’une caméra principale de 12 mégapixels avec stabilisateur optique et d’une distance focale équivalente à 27 millimètres. L’appareil photo secondaire a une résolution de 16 mégapixels et une distance focale de 16 millimètres, et le troisième capteur est un capteur « téléobjectif » avec zoom optique 2x. La caméra frontale, située en haut du panneau, a 8 mégapixels.

Prix ​​​​du Sony Xperia 10 IV et quand il peut être acheté

En Europe, le SOny XPeria 10 IV sera disponible au prix de 499 euros pour sa seule configuration de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il sera disponible en quatre coloris : blanc, vert, violet et noir et sera disponible à l’achat à partir de la mi-juin.

