Sony Xperia 1 IV : la nouvelle bête japonaise débarque avec un écran 4K, Snapdragon 8 Gen 1 et téléobjectif variable

Le nouveau produit phare de Sony pour 2022 est désormais officiel : il s’agit du Sony Xperia 1 IV.

Comme le veut la tradition, Sony vient de présenter la nouvelle génération de son fleuron vedette pour cette année. Le Sony Xperia I IV est désormais officiel et atterrit dans le but de diriger le catalogue de la firme japonaise, basé sur des spécifications extrêmes et une section multimédia inhabituelle.

Le dernier opus de la série Xperia I continue de s’appuyer sur les bases de l’édition originale, ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles qu’un système de caméra « téléobjectif » variable encore plus puissant que l’opus précédent, un écran 4K plus lumineux et, bien sûr, le dernier génération du processeur phare de Qualcomm.

Sony Xperia I IV, toutes les infos

Sony Xperia 1 IV spécifications Dimensions 165*71*8.2mm

186 grammes Filtrer Écran OLED CinemaWide de 6,5 pouces

21:9

Résolution de 3 840 x 1 644 pixels

Taux de rafraîchissement de 120 hertz

Gorilla Glass Victus Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 12 Go Système opératif androïde 12 Stockage 512 Go appareils photo Arrière 12 mégapixels + téléobjectif variable 12 mégapixels (85-125 mm) + ultra grand angle 12 mégapixels + capteur ToF | 8 mégapixels à l’avant Batterie 5000 mAh avec charge rapide 30W (chargeur non inclus dans la boîte) Autres Audio Dolby Atmos, audio spatial 360, IP65/68, port casque 3,5 mm, lecteur d’empreintes digitales latéral

Le Xperia I IV conserve un design identique à celui de la dernière génération : il est en métal, avec une face arrière en verre au fini mat où l’on retrouve le système de triple caméra arrière.

Il est dirigé par un appareil photo principal de 12 mégapixels avec une distance focale équivalente de 24 millimètres. De son côté, la caméra secondaire, également de 12 mégapixels, est associée à un objectif ultra grand-angle avec une focale équivalente à 16 millimètres.

Le joyau de la couronne du système photographique est un appareil photo « téléobjectif » variable de 12 mégapixels, qui étend sa plage focale à 85-125 millimètres grâce à une optique à lentille pliée qui vous permet de faire varier le niveau de zoom immédiatement.

La face avant de l’appareil est occupée par un grand écran AMOLED de 6,5 pouces de diagonale au format 21:9 « Cinema Wide ». Le panneau a une résolution 4K, prend en charge HDR et a un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Sur le papier, il s’agit du même écran que le modèle précédent, mais la société affirme qu’il est jusqu’à 50 % plus lumineux.

Comment pourrait-il en être autrement, le Snapdragon 8 Gen 1 est le moteur qui donne vie au dernier produit phare de Sony. Il est associé à 12 Go de RAM, 512 Go de stockage interne extensible par microSD et Android 12 comme système d’exploitation. Sa batterie a une capacité de 5 000 mAh et est compatible avec une charge rapide, bien que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte avec l’appareil.

À tout cela, il faut ajouter d’autres caractéristiques des terminaux Sony, notamment un système audio stéréo alimenté par Dolby Atmos, la prise en charge de l’audio spatial 360, un port casque de 3,5 millimètres, un lecteur d’empreintes digitales latéral et une protection IP65/68 contre l’eau et la poussière.

Prix ​​​​du Sony Xperia I IV et quand il peut être acheté

Le Sony Xperia 1 IV sera disponible en Europe dans une configuration unique avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de 1 399 €.

Il est possible de réserver l’appareil dès le jour même de son lancement, et les premières expéditions débuteront au mois de juin.

Sujets connexes : Sony