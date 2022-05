La smartwatch la plus exclusive est de Sony, elle n’est vendue qu’au Japon et est dédiée à Ultraman

La firme japonaise a présenté une smartwatch qui n’aura que 1 000 unités. Il est dédié à un super-héros curieux.

Le film Shin Ultraman vient de sortir au Japon et Sony, producteur du long-métrage, a voulu le célébrer en présentant une montre connectée très spéciale. Une smartwatch exclusive arrive sur le marché qui sera limitée à seulement 1 000 unités.

Cet appareil est livré avec un design inspiré du populaire super-héros japonais Ultraman et quelques gravures qui le montrent clairement, si vous le mettez en main sur le site officiel de Sony au Japon, vous pouvez vous considérer comme chanceux. Nous vous parlons de ses curieuses caractéristiques.

C’est la montre la plus exclusive de Sony

La Sony Wena 3 Ultraman, c’est ainsi que s’appelle cette smartwatch, est livrée avec un corps métallique et des aiguilles colorées qui font référence au super-héros. Sur son dos, le logo de la Force de Défense qui apparaît dans le film et un numéro de série qui le rend unique. Le look métallique et futuriste correspond totalement à l’esthétique d’Ultraman, personne ne sera laissé insatisfait. Si vous ne le connaissez pas, nous vous laissons ce lien vers l’une de ses bandes-annonces.

Nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, il s’agit d’une smartwatch, elle doit donc avoir des fonctionnalités qui la rendent « intelligente ». Vous pouvez coupler ce Sony Wena 3 Ultraman avec votre smartphone via Bluetooth et recevoir des notifications ou surveiller votre activité. Il a même NFC, vous pouvez payer avec lui dans toutes sortes d’établissements.

Comme nous l’avons dit, cette curieuse montre intelligente est déjà dans la boutique officielle Sony au Japon, pour l’instant elle ne peut être réservée. Il arrivera sur le marché le 7 novembre (oui, il en reste encore beaucoup) avec un prix de 68 200 yens, soit environ 496 euros à changer. Ce n’est pas bon marché du tout, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une édition spéciale limitée à 1 000 unités.

