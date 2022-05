Appareil photo mobile ou compact ? C’est le formidable Sharp Aquos R7 que vous ne pourrez pas acheter (même si vous le souhaitez)

On sait déjà que vous allez vouloir essayer un Sharp Aquos R7 car il est puissant, prometteur et différent tant en photographie qu’en options, mais comme il ne va pas quitter le Japon, on ne va que vous donner les dents longues.

Il y a quelques jours, depuis la Chine, les amis de vivo nous ont présenté leur famille X80 aux plus grands représentants de la photographie mobile de toute l’industrie actuelle, bien qu’au Japon, les gens de Sharp affinaient déjà les références de ce nouveau Sharp Aquos R7 qui c’est plutôt un smartphone attaché à un appareil photo, et il y a quelques heures il nous a appris une autre façon de faire pour atteindre l’excellence en photographie mobile.

La vérité est que l’idée n’est pas nouvelle, car Sharp a déjà lancé l’Aquos R6 en 2021 avec un énorme capteur photographique jusqu’à 1 pouce de taille, quelque chose que Sony a également exploré avec son très cher Xperia Pro-I peu de temps après.

En tout cas, il semble étrange aujourd’hui de voir un smartphone avec une seule caméra arrière, surtout dans la coupe la plus premium, même si comme vous le verrez la taille, la résolution et les fonctionnalités de cet œil numérique feront qu’il n’est pas vraiment nécessaire d’avoir plus de capteurs pour arriver au même endroit.

Mais ne nous arrêtons pas là, nous allons vous dire tout ce que propose le Sharp Aquos R7 pour faire pousser vos dents longtemps, car ce que nous savons avec certitude, c’est que ce smartphone ne peut pas être acheté officiellement en Espagne ou sur d’autres marchés européens, bien que sûrement nombreux car ici on aimerait jeter le gant pour le prouver… Le verrons-nous ensemble ?

Conception et spécifications techniques

Pour commencer, nous avons un smartphone avec une coupe moderne, avec une façade bien utilisée et recouverte de verre Gorilla Glass Victus, qui protège un écran IGZO OLED de 6,6 pouces sans précédent, avec une résolution de 2 730 x 1 260 pixels, taux de rafraîchissement variable de 1 à 240 Hz et luminosité maximale de 2 000 nits.

Il y a un capteur avant qui est caché derrière un trou centré et qui n’a pas moins de 12,6 mégapixels, bien que les cadres latéraux métalliques totalement plats soient plus importants dans cette conception, dans le style des nouveaux iPhones, encadrant un écran également plat 100% avec un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré.

Sous ce boîtier en verre et métal on retrouvera un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assisté de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To avec des cartes microSD car Sharp a voulu tout faire différemment dans une mer de ​des fabricants qui suivent les tendances presque par décret.

Sans surprise, ce Sharp Aquos R7 dispose également d’un connecteur audio-jack standard de 3,5 millimètres pour les écouteurs, en plus de l’USB-C et de la batterie habituelle de protocoles de connectivité avec double 5G, Bluetooth LE, WiFi bi-bande et autre famille.

Nous verrons Android 12 préinstallé en standard, plus d’options biométriques avec reconnaissance faciale avancée, un logiciel avec des options AI pour l’appareil photo et une généreuse batterie au lithium de 5 000 mAh à charge rapide qui complète un ensemble avec une certification de résistance IP68 contre les liquides et la poussière.

Un appareil photo de rêve dans un smartphone que vous voulez maîtriser

Concernant la photographie mobile, comme nous l’ont dit les confrères de 9to5Google, il semble que Sharp jouera une autre bataille, éliminant d’un coup les systèmes à 3, 4 ou 5 capteurs qui sont déjà la tendance habituelle dans la coupe la plus noble du catalogue Android. dotant son vaisseau amiral d’un seul appareil photo avec un capteur de 1 pouce assisté d’un autre objectif qui ne prendra pas de photos, mais servira à mesurer les profondeurs et à assister l’appareil photo principal.

L’Aquos R6 avait déjà opté pour un capteur de cette taille, bien que dans son cas avec 20,2 mégapixels pour les 47,2 MP du modèle 2022, qui montera également l’optique Leica SUMMICRON de la plus haute qualité avec une ouverture f / 1,9 et une distance focale de 19 mm- équivalent.

Ce capteur est si grand qu’il s’offre le luxe d’offrir un zoom numérique sans perte jusqu’à 4x, et peut également prendre des photos de 12 mégapixels avec beaucoup plus d’informations grâce à un pixel binning de 4 par 1 pixels. Tout cela avec un autofocus à détection de phase de 8 points par pixel, un nouveau mode portrait et la possibilité de capturer des vidéos à une résolution de 8K.

Pour mettre la taupe, qui est toujours présente, la seule chose qui manque est le stabilisateur OIS qui dans ce cas n’est pas entré, bien que dans cet Aquos R7 le deuxième capteur de 1,9 MP aidera également à obtenir de meilleurs résultats que dans le modèle précédent.

Sharp Aquos R7, lancement et prix

Quant à la disponibilité de ce nouveau et prometteur Aquos R7, il arrivera dans deux finitions très élégantes avec des tons argent et noir, bien qu’il soit confiné au marché japonais et sans possibilité de quitter son pays natal vers d’autres régions qui seraient sûrement faites-lui de la place bonne note

De plus, il ne sera pas accessible à tout le monde mais uniquement aux clients de SoftBank et DoCoMo, deux des plus grands opérateurs du marché japonais. Bien sûr, comme dans toutes ces présentations, le prix et la date d’expédition ont été omis, bien qu’ils indiquent qu’il sera en magasin dans les semaines à venir.

